Fanno esplodere petardi vicino a dei materassi, la casa va a fuoco: due fratellini salvati in Sicilia L'episodio a San Cipirello, a salvare i due bambini di 5 e 7 anni i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, a causa dei petardi è scoppiato un incendio e i due bimbi, spaventati, si erano rifugiati al secondo piano e da lì chiedevano aiuto.

A cura di Susanna Picone

A sinistra la casa bruciata

Tanta paura ieri in Sicilia per due bambini di 5 e 7 anni che, dopo aver fatto esplodere alcuni petardi, hanno rischiato di restare intrappolati nella casa in cui è scoppiato un incendio. Fortunatamente, grazie all’intervento dei carabinieri, i due fratellini sono stati messi in salvo senza riportare conseguenze serie.

Tutto è accaduto ieri poco dopo mezzogiorno a San Cipirello, nella città metropolitana di Palermo. L’incendio, divampato per cause accidentali, ha messo in pericolo i due bambini di 5 e 7 anni. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Monreale, i due bambini avrebbero appunto fatto esplodere alcuni petardi vicino a dei vecchi materassi che erano accatastati al piano terra di un edificio di proprietà della loro famiglia.

I due fratelli stavano giocando in un edificio disabitato e in corso di ristrutturazione: le scintille dei petardi sono arrivate sui materassi e hanno generato un denso fumo acre che ha subito invaso gli ambienti. Spaventati, i due bambini si sono rifugiati al secondo piano della casa e dalla finestra hanno iniziato a chiedere aiuto.

Questa la scena che si sono trovati davanti i Carabinieri delle Stazioni di San Cipirello e San Giuseppe Jato intervenuti sul posto: i militari, utilizzando alcune pezze bagnate per coprire naso e bocca, sono entrati nell’edificio e hanno raggiunto i due bambini al secondo piano portandoli giù in braccio. Sul posto c’erano anche i loro genitori che, nel frattempo, con l’aiuto di alcuni vicini do casa hanno tentato di spegnere le fiamme al pian terreno.

Una volta fuori casa i due bambini sono stati riabbracciati dai genitori e visitati dai sanitari del 118. Per fortuna per loro solo tanta paura. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno completamente domato le fiamme.