Fanno esplodere il bancomat a Montepradone e rubano 50mila euro in piena notte: ladri in fuga Alcuni malviventi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale Bper a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno). Dopo aver caricato in macchina circa 50mila euro, si sono dati alla fuga su un'auto rubata. Si indaga per risalire all'identità dei ladri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Hanno portato via circa 50mila euro con un assalto compiuto la notte scorsa allo sportello Atm della filiale Bper a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno). I malviventi sono entrati in azione alle 4.30 e hanno fatto esplodere lo sportello, per rubare il denaro contenuto all'interno.

Il colpo è durato pochi istanti, poi i ladri si sono dati alla fuga. Sono ancora in corso le operazioni per accertare quanto denaro sia stato portato via, ma secondo le prime informazioni la cifra si attesta attorno ai 50mila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati dai responsabili della banca, e i rilievi del caso sono partiti immediatamente.

Un valido aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che saranno visionate nelle prossime ore. L'occhio elettronico della banca, infatti, potrebbe fornire informazioni sul veicolo utilizzato per la fuga. Secondo le prime notizie, infatti, i ladri avrebbero fatto esplodere l'Atm, rubato il denaro e caricato la somma in un'auto per poi sparire a tutta velocità.

Le riprese saranno fondamentali per ricostruire la dinamica del fatto e per appurare quanti fossero i malviventi che hanno effettuato il colpo. La vettura utilizzata dai ladri, secondo le prime evidenze delle indagini, era stata rubata poco prima del colpo.

I militari accorsi sul posto, oltre a visionare le immagini delle telecamere, stanno anche raccogliendo le testimonianze di alcuni residenti nei pressi dello sportello Atm. Diverse persone hanno infatti riferito di aver udito l'esplosione e di aver sentito il trambusto fatto dai ladri per portare via in fretta e in furia il denaro per poi darsi alla fuga in auto.

Nessuno però, almeno stando alle prime informazioni sul caso, sarebbe riuscito a scorgere i malviventi o a riconoscere i ladri.