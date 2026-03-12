Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madre

Uno dei tre bimbi nel bosco sarebbe in sciopero della fame fino al ritorno della madre in casa famiglia. Catherine Birmingham era stata allontanata venerdì scorso dopo che il Tribunale aveva approvato la richiesta della struttura per minori. La Garante La Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni: “Voglio accertare questa cosa di persona”.

Uno dei tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e trasferiti il 20 novembre scorso nella casa famiglia di Vasto sarebbe in sciopero della fame da questa mattina. Il bimbo avrebbe detto di non volersi nutrire fino al ricongiungimento con la madre, Catherine Birmingham, allontanata dalla struttura dove da mesi viveva con i tre figli.

La donna, come è noto, è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto perché, secondo la casa famiglia, avrebbe giustificato i figli dopo un'aggressione alle educatrici. Più in generale, per la casa famiglia Birmingham sarebbe stata un fattore di stress per i figli all'interno del nuovo contesto e spesso avrebbe ostacolato il lavoro delle educatrici, ridicolizzandole e sabotando i loro tentativi. La donna aveva definito più volte, prima dell'allontanamento, l'atteggiamento dei figli come "aggressivo" a causa del trasferimento in casa famiglia e della nuova quotidianità alla quale erano stati costretti ad abituarsi.

Dopo l'allontanamento della madre, anche i bambini hanno rischiato di essere separati e per loro era stato paventato il trasferimento in altre strutture. Alla fine, però, per i piccoli è stato deciso il prosieguo del soggiorno nella casa famiglia di Vasto. Gli avvocati che assistono Birmingham e il marito, i legali Marco Femminella e Danila Solinas, avevano parlato di una separazione straziante, con urla e pianti dei bambini davanti alla madre che sarebbe stata comunque costretta a lasciarli.

Ora uno dei tre bimbi si rifiuterebbe di mangiare come atto di protesta per il ritorno della madre. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha fatto sapere di voler verificare la notizia in prima persona dopo essere giunta nella struttura di Vasto dove i bimbi si trovano al momento senza la madre. Poco prima dell'arrivo di Terragni davanti alla struttura, erano uscite la nonna e la zia dei bambini. Il padre dei piccoli, invece, non era presente.