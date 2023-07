“Facciamo sesso o non esci con le tue amiche”. Padre accusato di abusi dalla figlia a Ravenna Un 48enne romagnolo è indagato per violenza sessuale su minorenne, aggravata dall’abuso di autorità genitoriale. L’adulto avrebbe abusato della figlia da quanto questa aveva 10 anni.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di Ravenna di 48 anni è indagato per violenza sessuale su minorenne, aggravata dall’abuso di autorità genitoriale. L'adulto avrebbe abusato della figlia da quanto questa aveva 10 anni. Dopo i 14 anni, ha raccontato la giovane, oggi maggiorenne, aveva il permesso di uscire di con le amiche solo dopo essersi concessa sessualmente al padre.

La ragazza è stata sentita in incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari, dove ha riferito gli abusi subiti. Il padre dal canto suo si difende negando le testimonianze della figlia, ritenendo di essere “vittima di un piano”. Come riporta il Resto del Carlino di oggi, la giovane ha raccontato al gip che al epoca si era confidata anche con un’insegnate, ma non aveva sporto denuncia per il timore di non essere creduta.

Tutto è partito dall’intervento dei servizi sociali di Ravenna, dopo una denuncia del figlio maschio del uomo, per maltrattamenti e comportamenti aggressivi del padre. Dopo aver ascoltato anche la figlia sono emersi anche i maltrattamenti e gli abusi sessuali nei suoi confronti fino al 2020, anno in qui l’uomo dopo la separazione si era allontanato da casa. Si attende la conclusione delle indagini e l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, che appare scontata viste le gravi accuse rivolte all'uomo.