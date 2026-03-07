“Facciamo sesso ma non dire niente a tuo padre”, donna tenta di adescare il figlio 16enne dell’amante

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori su una donna di poco più di 30 anni che inviava messaggi sessuali a un ragazzo di 16 anni, figlio del suo partner sposato. Il ragazzo si è confidato con la madre, il padre ha lasciato la casa e convive con l’amante.

“Vuoi fare sesso con me?”, “Vediamoci e facciamo insieme quelle cose belle che fanno le donne e gli uomini, ma non dire niente a papà”. Questi sono alcuni dei messaggi che hanno spinto la Procura di Lecce ad aprire un fascicolo per adescamento di minori. Destinatario delle conversazioni era un ragazzo di 16 anni, figlio di un uomo sposato con cui la donna, poco più che trentenne, intratteneva un legame sentimentale.

La vicenda, come riporta Repubblica, arriva da un piccolo comune del Salento, dove già circolavano voci insistenti sui due rapporti paralleli. Da tempo la donna era coinvolta sentimentalmente con l’uomo adulto, ma parallelamente aveva iniziato a inviare messaggi a sfondo sessuale al figlio del suo partner. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo ha respinto le avance e non ne ha parlato con il padre, confidandosi invece con la madre.

La scoperta delle conversazioni risale allo scorso novembre. È stato in quel momento che la madre ha preso conoscenza non solo delle proposte rivolte al figlio, ma anche del tradimento del marito. I contenuti delle chat sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria, che ha aperto un fascicolo per verificare la fondatezza dei fatti e stabilire eventuali responsabilità penali.

Tra i primi atti dell’indagine, gli inquirenti hanno disposto una consulenza tecnica sui telefoni della donna e del minorenne, affidata a un esperto informatico incaricato di ricostruire in dettaglio le conversazioni. L’obiettivo è verificare il contenuto dei messaggi e ricostruire la sequenza dei contatti tra la donna e il ragazzo.

Una storia che ha avuto conseguenze dirette anche sulla vita familiare dei diretti interessati. Il matrimonio tra i genitori del ragazzo è terminato e, in attesa degli sviluppi dell’indagine, il padre ha deciso di trasferirsi a convivere con la donna coinvolta. La donna resta formalmente indagata per adescamento di minori, mentre la Procura prosegue nella raccolta di elementi oggettivi per chiarire l’intera dinamica dei fatti.