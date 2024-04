video suggerito

Fa un incidente mentre va a trovare l’anziana madre e muore, 3 giorni dopo deceduta anche la mamma Loredana Corona è morta in seguito a un incidente stradale causato da un malore mentre andava a trovare la madre, Domenica Loddo, in casa di riposo. L’83enne non ha sopportato il dolore ed è deceduta 3 giorni dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Mamma e figlia morte in Veneto a 3 giorni di distanza l'una dall'altra

È morta 3 giorni dopo la figlia 57enne rimasta vittima di un incidente stradale mentre andava a trovarla. La donna deceduta alla guida si chiamava Loredana Corona ed è morta nella notte tra lunedì e martedì scorsi all'Angelo di Mestre dopo un grave incidente avvenuto a Musile di Piave. Nella giornata di sabato 27 aprile sono stati celebrati i suoi funerali nella chiesa di San Benedetto di Campalto.

Secondo quanto ricostruito, a causare l'incidente sarebbe stato un malore avuto mentre guidava per raggiungere la casa di riposo dove si trovava la mamma, Domenica Loddo. Tre giorni dopo è deceduta anche l'anziana madre, forse a causa del dolore provocato dal recente lutto. Le due donne avevano 57 e 83 anni. L'anziana era rimasta presto senza marito e così la figlia Loredana aveva dovuto affidarla a una casa di riposo a causa del lavoro e della famiglia che la tenevano spesso impegnata. Dopo l'ultimo saluto alla 57enne, che ogni settimana si recava dalla madre a farle visita, i residenti hanno stretto in un abbraccio i familiari anche per la recente perdita dell'83enne, morta poco dopo la figlia.

Loredana Corona

Chi le conosceva ricorda l'anziana come una donna cordiale con un'innata gentilezza mentre la 57enne viene descritta come una persona molto sensibile, sempre disponibile e gentile. Loredana era molto legata alla mamma Domenica e insieme al fratello Giovanni cercava di non farle mai mancare vicinanza e affetto.

Secondo quanto ricostruito, la 57enne era alla guida della sua Fiat Panda e si trovava a poche centinaia di metri dal Ponte della Vittoria di Musile. Qui, forse a causa di un malore, l'auto ha sbandato andando a invadere la corsia opposta. La vettura è stata travolta da una Toyota Yaris che arrivava dalla direzione opposta. L'impatto ha coinvolto anche una terza vettura, un suv Chevrolet, che ha tamponato le due auto ferme in mezzo alla strada. Le due conducenti dei veicoli coinvolti hanno riportato conseguenze lievi mentre Loredana è purtroppo apparsa subito grave. Prima portata al Città del Piave di San Donà e poi all'Angelo di Mestre, è deceduta nella notte. La donna lascia il marito Paolo e i due figli, Lisa e Pierluigi.