Ex militare gira per strada armato e a torso nudo, poi si barrica in casa: paura a Pordenone Un ex militare di 50 anni si è barricato armato nella sua casa di Cordovado, in provincia di Pordenone, dopo essere andato in giro per il paese a torso nudo e con una pistola tra le mani. Per convincerlo a uscire sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l’intera area con l’ausilio della polizia locale.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Attimi di panico a Cordovado, comune di quasi tremila abitanti in provincia di Pordenone, dove un uomo di 50 anni, ex militare, prima è andato in giro per il paese a torso nudo e con una pistola in mano, poi si è barricato nella sua casa in via Battaglione Gemona.

Le forze dell'ordine hanno immediatamente creato un cordone di sicurezza nella zona e invitato i residenti a non uscire dalle proprie abitazioni. Sul posto anche una ambulanza e i vigili del fuoco.

L'operazione è ancora in corso: non si sa se l'arma sia un giocattolo oppure se si tratti di un dispositivo a salve e neppure se l'uomo sia in possesso di altri dispositivi del genere. Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. Diverse le telefonate arrivate ai numeri di emergenza da parte dei residenti che si sono ritrovati davanti l'uomo armato in strada.

Per precauzione sono state evacuate anche le attività commerciali della zona, ad eccezione di un bar dove i clienti sono stati bloccati all'interno in quanto per uscire dovrebbero transitare sotto le finestre dell'abitazione dove si trova il soggetto giudicato pericoloso. Tutta la cittadina è al momento paralizzata.

In aggiornamento.