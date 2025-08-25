Ex maresciallo trovato morto in garage con la gola tagliata e una motosega accanto: giallo a Terni

La morte di Andrea Fiorelli, ex maresciallo della guardia di finanza di 59 anni, è un mistero. Accanto al cadavere, che aveva una profonda ferita al collo, una motosega elettrica ma spenta. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista, in campo i Ris per analizzare garage e abitazione.

Mistero a Terni dopo il drammatico rinvenimento del corpo senza vita di Andrea Fiorelli, ex maresciallo della guardia di finanza di 59 anni. L’uomo è stato rinvenuto venerdì sera nel garage di casa sua in località Prisciano con una profonda ferita alla gola, probabilmente quella mortale. Accanto a lui una motosega elettrica che si pensa possa essere lo strumento mortale.

Sul posto oggi arriveranno i Ris dei carabinieri per analizzare la scena e provare a fornire qualche riposta ai tanti interrogativi e dubbi che avvolgono la vicenda. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista, dall’aggressione mortale all’incidente, a un gesto volontario che però sicuramente avrebbe contorni molto cruenti e insoliti. Sul corpo dell’uomo, in pensione dal 2018 per motivi di salute, sarà condotta l’autopsia mentre analisi approfondite saranno compiute sul luogo del rinvenimento del cadavere e nell’intero caseggiato, sottoposto a sequestro da parte della magistratura.

La macabra scoperta del corpo sanguinante di Andrea Fiorelli è avvenuta intorno alle 20.30 di venerdì scorso quando l'anziano padre, che vive nello stesso stabile, è andato a controllare nel garage aperto non vedendo rientrare nell’abitazione il figlio. Il decesso dell’ex finanziere risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. L’uomo presentava una profonda lesione al collo e per lui inutili i successivi soccorsi dopo l’allarme lanciato dal genitore. Sul posto sono accorsi i carabinieri rinvenendo una motosega elettrica proprio accanto al cadavere, ma spenta.

Una scena terribile e che ha fatto scattare molti interrogativi sulla possibile dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti hanno già ascoltato amici e parenti della vittima tra cui moglie e figlio ventenne, che abitano nello stesso stabile ma assenti al momento della scoperta, per cercare di capire se l’uomo avesse problemi personali ma anche per ricostruire i rapporti familiari, che pare fossero tesi, e le ultime ore di vita dell’ex finanziere.

Gli investigatori hanno avviato anche accertamenti sui telefoni volti a ricostruire spostamenti e contatti anche se al momento persino la dinamica della morte di Andrea Fiorelli resta ancora un mistero.