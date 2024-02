Ex carabiniere armato si barrica in casa con la moglie, paura a Pavullo: trattative in corso Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo (Modena) insieme alla moglie: sul posto i colleghi dell’Arma e la polizia e sarebbe in corso una mediazione. L’uomo si era reso protagonista di un gesto simile già nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Foto di repertorio

Paura a Pavullo, nel Modenese, dove un carabiniere in pensione armato si è barricato in casa insieme alla moglie. Sul posto, in via Sardegna, i colleghi dell'Arma e la polizia e sarebbe in corso una mediazione. Non sono chiari i motivi del gesto, ma pare che l'ex militare soffrisse ultimamente di depressione.

Per altro, da quanto emerge dalle prime informazioni, non è la prima volta che l'uomo, 70 anni, si rende protagonista di un gesto simile: già il 26 dicembre 2022 si era barricato in casa poi si arrese dopo una lunga trattativa. L’anziano all'epoca, armato ed in un momento di forte depressione, minacciava di togliersi la vita insieme alla moglie.

In aggiornamento.