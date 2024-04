video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 aprile 2024: numeri vincenti e quote Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 aprile 2024 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00 con numeri vincenti, quote e vincite dei concorsi di stasera. Al SuperEnalotto di oggi un jackpot da 91,3 milioni di euro.

A cura di Redazione

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 18 aprile 2024

Dalle ore 20:00 le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 aprile 2024 su Fanpage.it: i numeri vincenti con le quote e le vincite dei concorsi n.61 del SuperEnalotto e 62 del Lotto in tempo reale su questa pagina. Il jackpot al SuperEnalotto sale ancora e raggiunge la somma di 91,3 milioni di euro per la sestina vincente: nell'ultimo concorso la dea bendata bacia il Ravennate, dove sono stati vinti 20mila euro al 10eLotto. L'ultima volta che è stato centrato il montepremi milionario risale al novembre dello scorso anno a Rovigo.

I numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 18 aprile 2024, è la seconda di questa settimana: i numeri vincenti sulle ruote del Lotto vengono estratti a partire dalle 20:00, in diretta anche su Fanpage.it. Qui consulta l'archivio delle estrazioni del Lotto con i numeri ritardatari aggiornati.

I numeri dell'ultima estrazione del SuperEnalotto

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 18 aprile 2024, il jackpot sale ancora e arriva a quota 91,3 milioni di euro dal momento che ancora nessuno centra la sestina vincente. Verifica le vincite sul sito ufficiale del SuperEnalotto, dove poter controllare anche i premi Winbox di stasera.

La combinazione del 10eLotto serale

Vincite e quote del SuperEnalotto

Disponibili qui vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 18 aprile 2024, pubblicate sul sito ufficiale di Sisal:

