Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 15 febbraio 2024: numeri vincenti e quote I numeri vincenti, le vincite e le quote delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi giovedì 15 febbraio 2024, in diretta stasera su Fanpage.it dalle 20.00. Finora nessun 6 né 5+1: aumenta il jackpot di 60,8 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 15 febbraio 2024, in diretta su Fanpage.it dalle 20.00: tutto quel che basta fare è aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00 di questa sera per scoprire in diretta le vincite, le quote e i numeri dei concorsi di stasera, con un jackpot sempre più alto di 60,8 milioni di euro.

Il SuperEnalotto di oggi, giovedì 15 febbraio 2024, vede un montepremi pari 60,8 mln di euro, attualmente in continua crescita dato che nessun fortunato giocatore ha centrato il 6 vincente o il 5+1.

In diretta questa sera dalle 20.00 le estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, con i numeri vincenti e gli speciali simboli del Simbolotto.

Le quote e le combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto verranno comunicate sulle piattaforme ufficiali di Sisal e Lottomatica al termine dei concorsi.

Estrazione SuperEnalotto di oggi giovedì 15 febbraio 2024, i numeri vincenti

L’estrazione del SuperEnalotto di oggi giovedì 15 febbraio 2024 vede un montepremi in palio di 60,8 mln di euro per il fortunato giocatore che indovinerà il 6 o il 5+1.

Proprio nel concorso dello scorso sabato due giocatori hanno vinto 64 mila euro indovinando il 5, ma resta ancora da indovinare la sestina vincente.

Ricordiamo che la verifica delle vincite e dei premi Winbox, con anche i risultati dell’ultima estrazione, sarà pubblicata sul sito ufficiale del SuperEnalotto.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di giovedì 15 febbraio 2024

Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 15 febbraio 2024, in diretta dalle 20.00 su Fanpage.it e suol canale Youtube “Il gioco del Lotto”, con i numeri vincenti su tutte le ruote. Per poter verificare la propria schedina, tutte le quote e le vincite del concorso di stasera saranno inserite sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell’Adm. Qui l’archivio delle estrazioni del Lotto con i numeri ritardatari aggiornati.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all’estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di giovedì 15 febbraio 2024

Ecco vincite e quote del SuperEnalotto con i risultati di oggi giovedì 15 febbraio 2024 pubblicati da Sisal sul sito ufficiale:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2: