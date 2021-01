I numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, in diretta su Fanpage.it come di consueto. Il jackpot per i numeri fortunati del Superenalotto sale a 88,3 milioni di euro, in crescita rispetto all'estrazione precedente. Dopo le 21 saranno estratti i numeri sulle ruote del Lotto oggi e la combinazione fortunata di 10eLotto e Simbolotto: aggiorna questa pagina per conoscere i numeri vincenti delle estrazioni di oggi per le tre lotterie.

Estrazioni Lotto oggi 7 gennaio 2021, i numeri vincenti

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 47-5-59-7-41

Cagliari: 7-1-68-30-84

Firenze: 28-84-59-50-70

Genova: 25-10-60-65-76

Milano: 69-47-4-7-33

Napoli: 80-55-26-90-63

Palermo: 8-22-9-23-17

Roma: 71-4-31-13-87

Torino: 72-82-18-7-67

Venezia: 51-48-35-24-64

Nazionale: 83-7-35-48-57

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, è la seconda della settimana: i numeri vincenti e la combinazione fortunata di 10eLotto e Simbolotto vengono comunicati poco dopo le 21 di questa sera. Le estrazioni del Lotto stanno subendo dei ritardi a causa delle norme anti Covid; sul sito di Lottomatica la verifica dell'eventuale vincita della schedina.

Superenalotto, i numeri dell'estrazione di giovedì 7 gennaio

Il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere: 88,3 milioni di euro il montepremi in palio per chi centra i 6 numeri vincenti del concorso di casa Sisal, quasi quattro volte il jackpot in palio per la lotteria europea Eurojackpot. Quote del Superenalotto, vincite e archivio delle estrazioni su Sisal e su superenalotto.it.

10eLotto, i numeri fortunati dell'estrazione abbinata al Lotto

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 22 – 25 – 28 – 47 – 48 – 51 – 55 – 59 – 69 – 71 – 72 – 80 – 82 – 84

Il numero Oro è 47, il Doppio Oro è 47, 5