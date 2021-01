Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti di oggi, sabato 16 gennaio 2021, in diretta testuale su Fanpage.it. Estratti stasera i numeri del Lotto di oggi e la combinazione fortunata del Superenalotto, che vale un jackpot di 92 milioni e 400mila euro. Spazio anche al 10eLotto serale e ai simboli vincenti del Simbolotto di oggi che arriveranno dopo le 21, mentre la sestina milionaria verrà estratta alle 20: aggiorna questa pagina per conoscere i numeri fortunati delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 16/1/2021.

Lotto oggi, l'estrazione del 16 gennaio 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 20-1-13-6-50

Cagliari: 42-34-14-21-44

Firenze: 63-46-80-4-5

Genova: 84-38-72-89-90

Milano: 83-90-45-54-27

Napoli: 58-45-68-44-4

Palermo: 42-86-57-71-45

Roma: 51-46-8-18-90

Torino: 90-76-28-26-7

Venezia: 38-80-73-1-21

Nazionale: 73-38-4-23-64

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 16 gennaio, conclude i 3 appuntamenti settimanali con la lotteria più amata dagli Italiani. I numeri da 1 a 90 vengono estratti sulle 11 ruote: l'operazione di estrazione terminerà entro le 21 di stasera e i risultati vengono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sul sito di Lottomatica la verifica della schedina del Lotto online.

Estrazione SuperEnalotto del 16/1/2021, concorso n.7

Supera i 92 milioni di euro il jackpot del Superenalotto per l'estrazione di sabato 16 gennaio 2021, in palio per chi indovina i 6 numeri vincenti. Durante l'ultima estrazione, dello scorso giovedì, nessun giocatore ha centrato il 6 nè il 5+1. L'estrazione precedente aveva invece premiato un 5+1 con una vincita di quasi 600mila euro. Quote del Superenalotto di oggi sul sito di Sisal, organizzatore del concorso.

I numeri vincenti del 10eLotto di sabato 16 gennaio abbinati al Lotto di oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 13 – 14 – 20 – 34 – 38 – 42 – 45 – 46 – 51 – 58 – 63 – 68 – 72 – 76 – 80 – 83 – 84 – 86 – 90

Il numero Oro è 20, il Doppio Oro è 20, 1