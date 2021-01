Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 14 gennaio 2021 in diretta su Fanpage.it: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi verranno comunicati a partire dalle 20 di questa sera. 91,2 milioni di euro il jackpot del Superenalotto per chi indovina i 6 numeri estratti, le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi saranno comunicate entro le ore 21: aggiorna questa pagina per conoscere i numeri vincenti.

Lotto oggi, l'estrazione del 14 gennaio 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari:

Cagliari: 34, 64, 43, 78, 31

Firenze: 45, 32, 17, 65, 37

Genova: 65, 10, 81, 28, 29

Milano: 59, 46, 84, 58, 3

Napoli:

Palermo:

Roma: 56, 73, 61, 64, 3

Torino: 19, 1, 6, 34, 39

Venezia: 8, 85, 30, 45, 83

Nazionale: 65, 71, 45, 73, 35

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, è la seconda della settimana; i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto, la combinazione fortunata del 10eLotto e i simboli vincenti del Simbolotto vengono comunicati da Lottomatica entro le 21 di questa sera. Dopo questo orario sarà possibile verificare la schedina del Lotto online.

Estrazione SuperEnalotto del 14/1/2021, concorso n.6

Il montepremi del Superenalotto in palio per chi centra i 6 numeri vincenti di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, è di 91,2 milioni di euro. Sono ormai mesi che il jackpot continua a salire, in attesa di un fortunato vincitore. Quote del SuperEnalotto di oggi e relative vincite su Sisal e su superenalotto.it.

I numeri vincenti del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto di oggi