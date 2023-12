Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi mercoledì 27 dicembre 2023: numeri vincenti Estrazioni Lotto e 10eLotto serale oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, dalle 20 in diretta i numeri vincenti su Fanpage.it. Si tratta del concorso relativo al giorno 26 dicembre posticipato ad oggi in occasione di Santo Stefano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi, mercoledì 27 dicembre 2023: i numeri vincenti del concorso n. 179/23 in diretta su Fanpage.it dalle 20. Aggiorna questa pagina e scopri in tempo reale chi indovina la schedina vincente.

Questa è la prima estrazione della settimana del Lotto, che sostituisce quella prevista per il 26 dicembre 2023: la data, come comunicato da Lottomatica, è stata posticipata di un giorno in occasione della festa di Santo Stefano. Dopo i numeri su tutte le ruote del Lotto, l'estrazione della combinazione del 10eLotto serale con i simboli del Simbolotto.

Al termine delle estrazioni, Lottomatica pubblica vincite e quote delle estrazioni del Lotto.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di mercoledì 27 dicembre 2023

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, è il primo appuntamento della settimana con la lotteria più antica d'Italia. Il concorso è stato posticipato a oggi in occasione della festività di Santo Stefano. Alle 20 in tempo reale sono estratti i numeri sulle ruote del Lotto, disponibile la diretta anche sul canale Youtube "Il Gioco del Lotto". Al termine dell'estrazione, per contro dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Lottomatica pubblica vincite e quote per la verifica della schedina e i simboli del Simbolotto di oggi. È possibile consultare l'archivio delle ultime estrazione del Lotto e i numeri ritardatari.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto di oggi

Il calendario delle prossime estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

In occasione delle feste di Natale, il calendario delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, ha subito modifiche. Le prossime estrazioni di questa settimana settimana si svolgono giovedì 28 dicembre 2023, venerdì 29 dicembre 2023 e sabato 30 dicembre 2023.

A seguire le estrazioni riprenderanno regolarmente, fatta eccezione per il concorso n. 3/24 di Lotto e SuperEnalotto, la cui estrazione viene posticipata da sabato 6 gennaio a lunedì 8 gennaio 2024, in occasione della festa dell'Epifania.