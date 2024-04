video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 26 aprile 2024: numeri vincenti e quote Quote e numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, venerdì 26 aprile 2024, in diretta su Fanpage.it dalle 20.00. In palio stasera un jackpot pari a 94,4 milioni di euro per i giocatori che centreranno la sestina fortunata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 26 aprile 2024, in diretta su Fanpage.it dalle ore 20.00. Basterà aggiornare questa pagina per sapere subito quote e numeri vincenti delle estrazioni di questa sera. I concorsi di questa sera, n.65 per il SuperEnalotto e n.66 del Lotto, sono il recupero delle estrazioni di giovedì 25 aprile, non effettuate in occasione della Festa della Liberazione. Il montepremi in palio continua a salire, raggiungendo quota 94,4 milioni di euro. Nessun giocatore, infatti, ha ancora centrato il 6 vincente, sebbene l'ultimo concorso abbia visto un fortunato indovinare il 5+1 per una vincita pari a circa 578 mila euro.

I numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 26 aprile 2024, costituisce il recupero del concorso di ieri, giovedì 25 aprile, non avvenuto per via della Festa della Liberazione. Per la verifica della schedina, basterà seguire in diretta su Fanpage.it l'estrazione del Lotto dalle ore 20.00. Qui è inoltre possibile consultare l'archivio delle estrazioni del Lotto e tutti i numeri ritardatari aggiornati.

I numeri dell'ultima estrazione del SuperEnalotto

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 26 aprile 2024, vede in palio un jackpot da 94,4 milioni di euro, dal momento che nessun giocatore ha ancora centrato il 6 vincente; un fortunato, però, ha indovinato il 5+1 nell'ultima estrazione, per un totale di circa 578 mila euro. I risultati dell'estrazione di questa sera verranno pubblicati sul sito ufficiale del SuperEnalotto, con vincite e premi Winbox.

La combinazione del 10eLotto serale

Vincite e quote SuperEnalotto

Pubblicati da Sisal i risultati dell'estrazione del SuperEnalotto di questa sera, venerdì 26 aprile 2024, con quote e vincite:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2: