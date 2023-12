Le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 26 dicembre 2023 non ci saranno: quando si recupera Oggi, martedì 26 dicembre 2023 non saranno effettuate le consuete estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in occasione della Festa di Santo Stefano: ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando si recupera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto previste per oggi, martedì 26 dicembre 2023, non saranno effettuate: in occasione della Festa di Santo Stefano, infatti, il calendario degli appuntamenti prevede delle variazioni.

Sia il regolamento del gioco del Lotto sia quello del SuperEnalotto, infatti, prevedono che le estrazioni dei concorsi a premi non possano essere effettuate durante i giorni festivi: questo il motivo per cui le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto non ci saranno.

L'estrazione del SuperEnalotto del 26 dicembre 2023 non ci sarà

Per quanto riguarda il SuperEnalotto l'estrazione del concorso n. 179 di oggi, martedì 26 dicembre, è stata anticipata a sabato 23 dicembre 2023.

Anche i concorsi dei giorni precedenti, il numero 177 di venerdì 22 dicembre e numero 178 di sabato 23 dicembre, sono stati anticipati rispettivamente a giovedì 21 dicembre 2023 e venerdì 22 dicembre 2023.

Quando si recupera l'estrazione del Lotto e 10eLotto di oggi 26 dicembre 2023

Parlando invece di Lotto e 10eLotto per la sola data del 26 dicembre l'estrazione del concorso numero 179/23 sarà posticipata al giorno successivo, mercoledì 27 dicembre, come è stato indicato sul sito ufficiale: "In occasione dell’estrazione relativa al giorno 26 Dicembre di Gioco del Lotto e 10eLotto, nella modalità di estrazione legata al Gioco del Lotto, la stessa verrà posticipata al giorno 27 dicembre".

Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto

L'estrazione del concorso numero 3/24 di sabato 6 gennaio 2024 chiuderà il periodo delle festività natalizie. Così come previsto dal calendario fissato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche questa verrà posticipata a lunedì 8 gennaio 2024.

Dopo questa data, i concorsi riprenderanno con le consuete estrazioni del martedì, del giovedì e del sabato. È possibile giocare al gioco tutti i giorni negli orari di apertura delle ricevitorie, fatta eccezione per quelli in cui avvengono le estrazioni in cui la raccolta termina alle ore 19.30.