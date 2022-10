Estate senza fine, inizio settimana con la pioggia poi torna il caldo: temperature fino a 30 gradi Secondo le previsioni meteo della prossima settimana, se domani, lunedì 24 ottobre, ci saranno ancora piogge su alcune regioni del Nord Italia, da martedì 25 ottobre cambia tutto e torna il caldo estivo a causa dell’alta pressione nord africana: temperature fino a 30 gradi su Sardegna e Sicilia.

A cura di Redazione Meteo

Anche se l'inizio della prossima settimana sarà all'insegna della pioggia, in particolare sulle regioni del Nord Italia, a partire da martedì 25 ottobre tornerà il caldo, anomalo per la stagione, con temperature che potranno superare i 30 gradi centigradi e zero termico oltre i 3500 metri sulle Alpi. Ecco, allora, le previsioni per la i prossimi giorni.

Dove pioverà domani 24 ottobre

L'Italia sarà divisa domani, lunedì 24 ottobre, tra sole e nuvole e con una nuova perturbazione atlantica prevista al Nord, la cui coda attraverserà alcune regioni tra lunedì e le prime ore di martedì, causando una nuova fase di tempo instabile e localmente perturbato.

In particolare, qualche pioggia a tratti anche forte è prevista su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, poi in estensione verso il Trentino Alto Adige. Non si potrà escludere ancora qualche rovescio sulla Liguria, specialmente sui settori interni della Riviera di Levante. Sul resto delle regioni il tempo continuerà a essere soleggiato e fin troppo caldo per la stagione.

Torna l'alta pressione africana per il resto della settimana

Il resto del Paese resta dunque sotto l'egemonia dell'alta pressione nord africana (con l'anticiclone Scipione) destinata per metà settimana ad estendersi di nuovo fino alla regione alpina, inglobando così anche il Settentrione dove, di conseguenza, aumenterà il rischio di nebbie.

Clima eccezionalmente mite anche in montagna: nelle Alpi lo zero termico si riporterà al di sopra dei 3500 metri. In particolare, da mercoledì 26 poi, si andrà configurando una circolazione atmosferica tipica dei mesi estivi, con punte fino a 30 gradi sulle Isole Maggiori e di 28 gradi su Puglia, Calabria e localmente anche sulle zone interne del Centro.