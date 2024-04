Esplosione sull’Etna: emessa una nube di cenere alta 5 chilometri dal cratere Bocca Nuova

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook

Una forte emissione di cenere dal cratere Bocca nuova del vulcano Etna è stata osservata nel pomeriggio di oggi, domenica 7 aprile. Il fenomeno è durato circa quattro minuti e ha raggiunto una quota di 5 chilometri sul livello del mare, disperdendosi velocemente in atmosfera in direzione Sud.

L'emissione è stata segnalata dall'Ingv di Catania alle 15.48. Sui social network si sono immediatamente moltiplicate le foto del fenomeno condivise da tanti residenti e turisti che hanno osservato la nube di cenere da diversi punti dell'isola.

È stata anche registrata dal punto di vista sismico, dalle 15:01 alle 15:10, una sequenza di circa sei eventi esplosivi sommitali, il più energetico dei quali si è verificato alle ore 15:10. L'attività non ha avuto effetto sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

"L'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene allo stato attuale, pur con alcune lievi fluttuazioni, nel livello medio. Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud-Est, a una elevazione di circa 2.900 metri al di sopra del livello medio del mare.I segnali infrasonici risultano esclusivamente localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est. Infine, dall'analisi dei segnali clinometrici non si evidenziano deformazioni di rilievo", si legge sul post pubblicato sui social dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L'attività dell'Etna, il più grande vulcano attivo d'Europa, sta proseguendo senza sosta ormai da giorni. Dallo scorso mercoledì e nei giorni scorsi infatti erano visibili in cielo i suoi spettacolari e famosi "anelli di fumo" e la Montagna, come viene chiamata dai siciliani, è stata ribattezzata sul web Lady of the rings ("la Signora degli Anelli).

Questi anelli sono fatti di vapore e generati da piccole esplosioni di bolle di gas all'interno di un condotto stretto sopra una camera magmatica.