Esplosione falò San Giuseppe Taranto, 7 feriti: forse anche bombola a gas tra la legna data alle fiamme Sono 7 le persone rimaste ferite in seguito all’esplosione del falò abusivo di San Giuseppe nel rione Tamburi di Taranto: tra le ipotesi degli inquirenti, la presenza di una bombola a gas insieme alla catasta di legna e cianfrusaglie varie date alle fiamme.

A cura di Ida Artiaco

Potrebbe esserci stata anche una bombola a gas nella catasta di legna e cianfrusaglie varie date alle fiamme per il falò di San Giuseppe organizzato nel rione Tamburi a Taranto ieri sera, i via Deledda. Sarebbe questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno indagando per capire a cosa sia dovuta l'esplosione verificatasi nelle scorse e che ha provocato il ferimento di 7 persone, tra cui uno in gravi condizioni e tre minorenni.

È quanto riporta il Quotidiano di Puglia. Tra i feriti, ci sarebbe anche una bambina che, secondo fonti dell'Asl, è stata medicata con alcuni punti di sutura. In più ci sono altri feriti lievi a causa delle schegge, che si sono presentati da soli in ospedale per farsi medicare.

Inoltre, si sarebbero verificati anche momenti di tensione per la presenza di parenti che affollavano i punti di accesso al pronto soccorso dell'ospedale e per i quali si è reso necessario l'intervento di pattuglie di polizia e carabinieri.

Dai numerosi video finiti in rete si vede chiaramente l'esplosione del falò abusivo realizzato in occasione della festività di San Giuseppe, preceduta da un forte boato. Secondo le prime ricostruzioni, la causa del botto sarebbe stata una tanica di benzina lasciata troppo vicino alle fiamme. A dare maggiore potenza all'esplosione ci sarebbe poi stata anche la bombola di gas che sarebbe stata utilizzata insieme alla legna proprio all'interno del falò.

Sempre a Taranto erano state anche smantellate delle cataste di legno: oltre 50 tonnellate di legname erano state portate via da varie aree periferiche della città dalla Polizia locale e dall'Amiu, l'azienda comunale per l'igiene urbana, come ha confermato al Tgr l'assessore all'Assetto del Territorio di Taranto Cosimo Ciracì. Ma evidentemente qualcuno è riuscito a ricostruirle.