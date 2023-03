Taranto, esplosione durante i festeggiamenti di San Giuseppe: diversi feriti, anche bambini Grave incidente a Taranto: una forte esplosione si è verificata durante l’accensione di un falò per i festeggiamenti di San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, anche bambini.

A cura di Susanna Picone

Grave incidente durante i festeggiamenti per San Giuseppe a Taranto. Alla periferia del quartiere Tamburi una catasta di legno è letteralmente esplosa non appena qualcuno provato ad accendere il fuoco.

In rete ci sono dei video che mostrano quanto accaduto: diverse persone sono rimaste ferite tra cui anche dei bambini. Nei video si sentono anche le urla delle persone presenti. Sul posto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine e le ambulanze del 118.

La forte esplosione si è verificata durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada in occasione del giorno di san Giuseppe in via Grazia Deledda. L'esplosione, a quanto si apprende, sarebbe stata causata da una tanica di benzina lasciata troppo vicino alle fiamme.

Nei filmati si vede che dopo l’esplosione il materiale accatastato, comprese delle porte di legno, è stato scaraventato a decine di metri di distanza. Ha anche travolto alcune persone.

A quanto si apprende, tre persone ferite sono state trasportate con ambulanze del 118 all'ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo. Tra queste ci sarebbe una bambina che, secondo fonti dell'Asl, è stata medicata con alcuni punti di sutura.

Poi almeno altre cinque persone si sono presentate in ospedale per farsi medicare. Al Pronto soccorso si sono anche registrati momenti di tensione per la presenza di parenti che affollavano i punti di accesso. Si è reso infatti necessario l'intervento di pattuglie di polizia e carabinieri.

Il falò era stata organizzato in maniera abusiva per oggi, giorno di San Giuseppe, abitudine che la Polizia Locale con diversi interventi aveva in qualche modo cercato di scoraggiare nei giorni scorsi. Erano state anche smantellate delle cataste di legno, ma evidentemente qualcuno è riuscito a ricostruirle per questa sera.

Le forze dell'ordine stanno adesso raccogliendo informazioni per fare piena luce sull'incidente e chiarire le responsabilità.

Articolo in aggiornamento