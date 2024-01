Esplosione all’inceneritore di Riccione, operai feriti: allertata Agenzia per l’ambiente Dalle prime informazioni alcuni operai sarebbero rimasti feriti dalle esplosioni all’interno dell’inceneritore di Riccione, in provincia di Rimini, tra cui uno in maniera grave. Allertata anche l’Agenzia per l’ambiente per la verifica di eventuali fughe di sostanze pericolose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Diverse esplosioni sono state sentite oggi all’inceneritore di Riccione, in provincia di Rimini, facendo scattare l’allarme massimo nella struttura di raccolta e smaltimento rifiuti. Dalle prime informazioni, alcuni operai sarebbero rimasti feriti tra cui uno in maniera grave. Allertata anche l’Agenzia per l'ambiente per la verifica dei eventuali fughe di sostanze pericolose.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio, intorno alle 16.30, quando dalla grossa struttura in località Raibano sono stati uditi forti esplosioni. Alcuni residenti della zona hanno segnalato di aver sentito un violento boato e i vetri delle abitazioni tremare. Dopo le chiamate di emergenza è scattata subito la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono accorsi in poco tempo diverse squadre di vigili del fuoco, anche con un'autoscala, che sono entrate all’interno del complesso dell’inceneritore di Riccione. Sul luogo anche gli operatori sanitari con le ambulanze del 118. Dalle primissime informazioni, pare che l'esplosione abbia coinvolto un nastro trasportatore adibito al trasporto dei rifiuti dai compattatori al termovalorizzatore. Alcuni operai che lavoravano sul posto sarebbero stati colpiti e quindi soccorsi e trasportati in pronto soccorso. Ad avere la peggio uno degli addetti che era più vicino alla struttura e che sarebbe ricoverato in condizioni gravi. Meno gravi le condizioni di altri tre feriti.

Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine e gli ispettori dell'Arpae, l'agenzia per l'ambiente dell'Emilia Romagna, per le analisi dell'aria visto che si tratta di un luogo in cui si bruciano i rifiuti. Il termovalorizzatore di Riccione – Rimini è attivo dal 1976 ed è rimasto inviato fino al 2008, quando sono state smantellate le vecchie linee 1 e 2 ed è iniziata la costruzione della nuova linea 4, dotata di recupero energetico ed entrata in esercizio a metà del 2010. Accoglie sia rifiuti urbani, sia rifiuti speciali non pericolosi, sia rifiuti sanitari. Dai primi accertamenti, nell'incidente di oggi pare che uno degli oggetti sul nastro sia esploso improvvisamente prendendo fuoco e ferendo gli operai.