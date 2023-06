Esplode ordigno bellico mentre fanno ristrutturazioni sul tetto di casa: 30enne gravissimo I fatti in mattinata in provincia di Vicenza. L’uomo, il proprietario della casa, sarebbe stato investito dai detriti scagliati dalla deflagrazione di un tubo di gelatina utilizzato nel Dopoguerra per armare il cemento, mentre stava effettuando i lavori per la posa del cappotto termico.

A cura di Biagio Chiariello

Gravissimo incidente sul lavoro stamattina a Stoccareddo di Gallio in via Col Fuste, in provincia di Vicenza. Una persona di circa 30 anni è rimasta gravemente ferita per un'esplosione dovuta alla presenza di un residuato bellico della Prima Guerra mondiale in un cantiere dove un'impresa locale stava installando l'isolamento termico.

I fatti intorno alle 9.45 di oggi 1 giugno. L'uomo era intento ad aiutare gli operai e, secondo quanto ricostruito, ha tagliato con una moletta un tubo che fuoriusciva dal muro quando è avvenuta l'esplosione che ha causato il crollo di parte del muro, investendolo in pieno.

A quanto si apprende il tubo era stato utilizzato per armare il cemento: si tratta di un siluro bangalore, cioè un tubo di gelatina allungabile usato per far saltare in aria il filo spinato o aprirsi i varchi nei campi minati, e che nel Dopoguerra si usava per armare il cemento, probabilmente da persone che ne ignoravano la pericolosità.

Sul posto i Vigili del fuoco e i soccorsi sanitari che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero del SUEMM. Sulle cause dell'esplosione stanno indagando Spisal, carabinieri e vigili del fuoco. L'uomo di Stocareddo versa ora in condizioni gravissime e pare sia stata necessaria la rianimazione sul posto da parte dei medici che gli hanno salvato la vita.

Inizialmente si era pensato che l’esplosione potesse stata causata da una fuga di gas e per questo motivo sul posto sono arrivati i pompieri. Questi ultimi hanno iniziato i primi sopralluoghi. Dopo le prove di tenuta da parte dell’ente gestore del gas e ulteriori verifiche è stato individuato un altro tubo similare a quello che ha provocato la deflagrazione e da qui si è intuita la causa del dramma.