Escursionista scivola per 100 metri in un canalone in Valsesia, il salvataggio del soccorso alpino in un video

Un escursionista è scivolato per cento metri in un canalone nel territorio comunale di Carcoforo, in Valsesia. L'uomo ha riportato un politrauma, ma è stato subito soccorso dalla centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta che è intervenuta immediatamente per riportare l'escursionista in superficie.

L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Parini di Aosta, dove le sue condizioni sono in fase di valutazione. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 4 gennaio 2025, a circa 1.800 chilometri di altezza.

La centrale operativa di Torino ha inoltrato la richiesta a quella unica del soccorso della Valle d'Aosta, non potendo intervenire in elicottero. Alle 19 i soccorritori sono intervenuti per recuperare l'alpinista e l'operazione si è conclusa alle 20.20 circa. Il soccorso alpino valdostano (Sav), congiuntamente con il soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna Valsesia, è riuscito a mettere in sicurezza l'uomo, permettendo il suo trasferimento in ospedale tramite elisoccorso.

I soccorritori piemontesi sono intervenuti via terra, assicurando a una barella il ferito e illuminando la zona, facilitando così le operazioni dei tecnici del Sav arrivati a bordo dell’elicottero in assetto notturno.

L'intervento dei soccorritori è stato ripreso in un video nel quale si vedono gli uomini e le donne del Sav recuperare la vittima e assicurarla alla barella per il trasporto in ospedale. L'uomo è attualmente in reparto e le sue condizioni di salute sono in fase di valutazione. L'escursionista è stato affidato alle cure dei medici che hanno disposto per lui tutti gli esami e le verifiche del caso.Ulteriori informazioni sul so bollettino medico saranno disponibili nei prossimi giorni, con il prosieguo delle cure mediche ospedaliere.