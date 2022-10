Escono in barca per pescare, padre e figlia dispersi da due giorni: “Trovati due corpi al largo” Risultano dispersi da ormai due giorni Gianmarco Murgia e sua figlia Valentina, usciti in barca per una battuta di pesca nella mattinata di sabato. Le autorità hanno individuato poche ore fa due cadaveri al largo di Sant’Antioco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Valentina Murgia, foto da Facebook

Sono dispersi da due giorni il 64enne Gianmarco Murgia e sua figlia Valentina, di 34 anni, residenti a Giba, nel sud della Sardegna. Valentina Murgia era tornata dalla Germania per alcuni giorni di vacanza sull'isola. Nella mattinata di sabato, la donna è uscita in barca con suo padre per una battuta di pesca, ma la loro imbarcazione sembra essere sparita nel nulla poche ore dopo essere entrata al largo.

Sono impegnati nelle ricerche la Guardia Costiera e i carabinieri, che stanno perlustrando dall'alto il tratto di mare al largo di Teulada. Per il momento, però, le operazioni non hanno dato i risultati sperati. Nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre, sono stati avvistati al largo di Sant'Antioco due cadaveri la cui identità non è ancora stata accertata.

Secondo le autorità potrebbe trattarsi del papà e della figlia dispersi da sabato mattina. Secondo quanto reso noto, uno dei due cadaveri sarebbe di una donna di giovane età, ma la famiglia deve ancora effettuare il riconoscimento. Dopo gli accertamenti di rito, le autorità cercheranno di ricostruire cosa possa essere accaduto a padre e figlia.

Valentina Murgia era tornata dalla Germania per alcuni giorni di vacanza nella sua terra di origine. La donna era uscita in barca nella mattinata di sabato insieme al padre 64enne. Dopo la scomparsa dei due, i parenti avevano lanciato un appello su Facebook per chiedere a chiunque avesse notizie della barca di rivolgersi alle forze dell'ordine e raccontare quanto visto.

"Chiediamo a chiunque sappia qualcosa di fornire le informazioni alle forze dell'ordine impegnate nelle ricerche – scrivevano i familiari dei due dispersi -. Vogliamo poi lanciare un appello a chiunque abbia una barca: chiediamo a chi ha la possibilità di unirsi a noi nelle ricerche per riportare a casa Valentina e suo padre Gianmarco".