Escono dalla chiesa e vengono investite sulle strisce pedonali: Rita morta, grave l'amica 90enne L'incidente è avvenuto poco prima delle 19 di ieri, nei pressi della chiesa di Santa Maria Bambina, nel rione Santa Maria di Pisa. Alla guida della macchina c'era un ragazzo 24enne di Sassari.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella serata di ieri, venerdì 13 dicembre, a Sassari. Due donne anziane sono state investite mentre attraversavano le strisce pedonali nel quartiere di Santa Maria di Pisa, poco prima delle 19. Una delle due è deceduta, mentre l'altra è rimasta gravemente ferita. L'incidente ha avuto luogo in via Cilea, un'area ben nota e abitualmente frequentata dai cittadini.

La vittima mortale si chiamava Rita Secchi ed aveva 76 anni. La donna stava tornando a casa dopo la messa delle 18, celebrata nella chiesa di Santa Maria Bambina, dove si era recata come ogni venerdì. Insieme a lei c'era un'amica di 90 anni, che purtroppo è stata coinvolta nell'incidente insieme a Rita. Le due anziane stavano attraversando le strisce pedonali, quando una Hyundai, condotta da un giovane di 24 anni residente a Sassari, le ha travolte. Subito dopo l'incidente, si è fermato prontamente per prestare soccorso.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la 76enne non c’è stato nulla da fare. L'altra donna, che fortunatamente era ancora cosciente, è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stata ricoverata in condizioni gravi, ma stabili. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, insieme alla Polizia Locale, che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Alcuni testimoni hanno dichiarato che l'automobilista non avrebbe avuto il tempo di frenare, ma le cause esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Le forze dell'ordine stanno eseguendo i rilievi di rito per chiarire ogni dettaglio.

La tragica scomparsa di Rita Secchi ha suscitato un'ondata di dolore nella comunità sassarese. La 76enne era una figura molto conosciuta, proprietaria di una rinomata macelleria in via Cesaraccio, che aveva gestito fino a qualche anno fa con grande passione e dedizione.