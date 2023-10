Esce per una passeggiata ma sparisce nel nulla: ore di ansia per il 22enne Emiliano Amerini Il ragazzo di 22 anni è sparito improvvisamente nel nulla dopo essere uscito di casa per fare una passeggiata a Vaiano, in provincia di Prato. Attivato il piano provinciale di emergenza per la ricerca di persone scomparse: ricerce in tutta la zona.

A cura di Antonio Palma

Sono ore di ansia e apprensione per la sorte di Emiliano Amerini, un ragazzo toscano di 22 anni sparito improvvisamente nel nulla dopo essere uscito di casa per fare una passeggiata a Vaiano, in provincia di Prato. Da due giorni ormai il giovane non dà più notizie ai familiari e sono in corso ricerche in tutta la zona, sia da parte delle forze dell’ordine sia da parte di volontari e protezione civile.

Di Emiliano Amerini non si hanno notizie dalla mattinata di giovedì quando, intorno alle 11, è uscito di casa dicendo di voler andare a fare una passeggiata. Da quel momento però nessuno lo ha più visto né sentito. Il cellulare ha squillato a vuoto a lungo prima di zittirsi definitivamente. Un elemento che preoccupa, insieme al fatto che abbia lasciato a casa portafogli e chiavi.

A lanciare l’allarme è stata la mamma del 22 che, non vedendolo tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, si è rivolta ai carabinieri. Secondo i parenti, il giovane, operaio in un’azienda tessile di Prato, non ha nessun particolare problema, né ha dato segni di sofferenza.

Le ricerche del giovane sono state avviate subito e la Prefettura ha immediatamente attivato il piano provinciale di emergenza per la ricerca di persone scomparse. Il cellulare del 22enne, residente in località La Briglia, è stato anche geolocalizzato dalle forze dell’ordine ma di lui nessuna traccia. L’ultima posizione ha indicato località Fabio, sempre a Vaiano, ma dello smartphone del 22enne nessuna traccia.

Le ricerche di Emiliano Amerini si sono concentrate per ora proprio in quella zona e sono andate avanti tutta la notte ma per ora senza alcun esito. Nelle ricerche, condotte anche con l’ausilio di droni, sono stati coinvolti i vigili del fuoco, il servizio di protezione civile comunale e delle strutture sanitarie del territorio, oltre a carabinieri e altre forze dell’ordine.

Numerosa la partecipazione anche della comunità locale come ha sottolineato il sindaco di Vaiano, Primo Bosi. “In queste ore di grande preoccupazione e di altrettanto impegno per le ricerche di Emiliano Amerini, che vorremmo tutti ritrovare presto e in buona salute, ringrazio tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che si stanno impegnando con grande generosità. Grazie anche alla gente de La Briglia che sta dimostrando cosa vuol dire essere comunità” ha scritto il primo cittadino.

Emiliano Amerini ha occhi azzurri e capelli castano scuro, è alto 1 metro e 70 centimetri. Al momento della scomparsa indossava maglietta e pantaloncini corti con scarpe da ginnastica bianche. Chi avesse notizie può contattare le forze dell’ordine.