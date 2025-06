Esce per una escursione in montagna e non torna: da una settimana si cerca Luca Gerbino

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Da una settimana si cerca l'escursionista biellese Luca Gerbino. Era uscito di casa la scorsa domenica per fare una gita in valle Cervo ma non è mai tornato. Si sono perse le sue tracce. Subito è stato dato l'allarme ai soccorritori che lo stanno cercando ininterrottamente da sette giorni: dopo aver battuto metro per metro tutto il versante biellese, da ieri si sono spostati in Valsesia, ponendo il campo base a Rassa. Qui nelle ultime ore ci sarebbe stato un avvistamento. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.

Luca Gerbino ha 60 anni ed è di Cavallirio, in provincia di Novara. Vive a Gattinara nel vercellese ed è sempre un grande appassionato di montagna. Nella sua ricerca sono impegnati i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Varallo, il nucleo elicotteri del Piemonte, il nucleo dei Cinofili proveniente dal Comando di Savona e il nucleo S.A.P.R.(Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) interfacciati sull' U.C.L.(Unita' di Comando Locale) in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna e i Volontari del Soccorso Alpino. Di lui purtroppo non ci sono ancora tracce.