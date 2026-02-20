Esce per sciare con il figlio, vengono travolti da una valanga a Passo Resia: ricoverato 16enne, muore il papà

Un turista tedesco di 54 anni è morto in seguito a una valanga sul versante austriaco di Passo Resia. L’uomo era uscito per sciare con il figlio 16enne, ricoverato in gravi condizioni.

Un turista tedesco ha perso la vita sotto una valanga sul versante austriaco di Passo Resia, nel territorio di Nauders. L'uomo è stato travolto dalla valanga, mentre il figlio 16enne è stato recuperato dai soccorritori in gravi condizioni ed è stato caricato in elicottero.

L'incidente si è verificato durante un fuoripista. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio anche a St.Anton, dove una enorme slavina ha travolto 4 persone. Sul posto sono giunti 3 elicotteri e 4 squadre di soccorso alpino. Attualmente in Alto Adige, come nel Tirolo austriaco, il pericolo valanghe è forte. Nei giorni scorsi sono morti in Tirolo ben 3 sciatori.

La vittima della valanga sul Passo Resia è il 54enne Wolfgang Uhlmann Westerheim. L'uomo è stato soccorso ed è deceduto al Pronto soccorso del Parini. Lo sciatore faceva parte di una comitiva di 5 persone, tutte connazionali, impegnate in un'uscita di scialpinismo.

L'allarme è scattato intorno alle 13.30 di ieri e le difficoltà per i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e per i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono state legate alle condizioni di maltempo che hanno impedito all'elicottero il volo. I soccorritori sono stati lasciati 500 metri più in basso e sono saliti via terra ai 2550 metri dell'area della valanga.

Nel frattempo gli altri scialpinisti del gruppo avevano estratto dalla valanga due compagni travolti. Le condizioni di uno dei due sono apparse gravi da subito. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso: uno dei due, ancora vivo ma in condizioni serie, è il figlio 16enne del 54enne, mentre l'uomo è stato ricoverato ed è morto dopo aver ricevuto i primi soccorsi. Le altre persone del gruppo, solo parzialmente coinvolte, sono invece in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche.