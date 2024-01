Esce di casa, sale in macchina insieme al cane e scompare: si cerca la 20enne Alessia Semeraro La 20enne Alessia Semeraro è scomparsa dalla serata di ieri, mercoledì 24 gennaio, da Talsano, comune in provincia di Taranto. La giovane ha capelli e occhi scuri ed è alta all’incirca 170/175 centimetri. Prima di sparire nel nulla insieme al suo cane Aron, sarebbe salita a bordo della sua macchina, una Fiat 500 bianca con targa FP087JM. Ricerche in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Risulta scomparsa dalla serata di ieri, mercoledì 24 gennaio, una ragazza di Talsano, in provincia di Taranto. La giovane si chiama Alessia Semeraro, ha 20 anni, capelli e occhi scuri, ed è alta all'incirca 170/175 centimetri.

Come spiegano familiari e conoscenti della 20enne, che durante la giornata hanno diffuso un appello in diversi post pubblicati sui social, pare sia uscita di casa in serata con il suo cane Aron ma non si conoscono i motivi del suo allontanamento. Prima di sparire nel nulla sarebbe salita a bordo della sua macchina, una Fiat 500 bianca con targa FP087JM.

In caso di avvistamento o di informazioni relative alla ragazza scomparsa, la famiglia chiede di avvisare le forze dell'ordine o di contattare la mamma al numero 3355869564.

La vettura della ragazza è stata oggetto di diverse segnalazioni. Alcune persone hanno riferito nei commenti sotto i post sui social network di averla vista a Campomarino, intorno alle 2, di fronte alla pizzeria Longo.

Le telecamere di sorveglianza di Campomarino, secondo quanto si legge su Facebook e si apprende da conoscenti della giovane, avrebbero ripreso l'auto mentre usciva ed entrava più volte dal Comune. Questa poi sarebbe entrata un'ultima volta per non uscire più. Dalle registrazioni sembra che la ragazza fosse sola al momento dell'ultimo avvistamento.

Un'altra donna ha riferito invece di averla vista sulla strada Manduria-Sava, in direzione Sava, anche se non è possibile al momento confermare che possa trattarsi proprio di Alessia.

Nei post Facebook pubblicati per diffondere l'allarme sulla scomparsa della ragazza i familiari e gli amici della 20enne hanno fatto sapere di aver già sporto denuncia ai carabinieri di Talsano. Gli uomini dell'Arma avrebbero già iniziato le ricerche che però non avrebbero dato ancora alcun esito.