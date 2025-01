video suggerito

Esce di casa in auto e scompare, il professore Stefano Pettenon trovato morto vicino alla sua auto Il professore 48enne Stefano Pettenon è stato trovato morto a Calvene (Vicenza) dopo la denuncia per scomparsa fatta da amici e parenti. Il docente si era allontanato in auto nella mattinata di lunedì.

A cura di Gabriella Mazzeo

Stefano Pettenon

Era scomparso nella mattinata di lunedì 13 gennaio a Calvene. L'insegnante Stefano Pettenon, 48 anni, si era allontanato da casa a bordo della sua Opel Corsa bianca e non aveva più dato sue notizie ai genitori anziani con i quali viveva. Il docente è stato trovato morto nella giornata di martedì nel territorio comunale di Calvene.

La sua auto è stata ritrovata in mattinata nella zona degli impianti sportivi e qualche ora dopo è stato trovato il corpo senza vita del 48enne. Le ricerche erano scattate nella serata di lunedì dopo l'allarme lanciato da amici e familiari.

L'ultimo segnale del suo cellulare era stato agganciato da una cella situata sotto la zona del monte di Calvene, ma poi il dispositivo è stato spento. Le ricerche hanno coinvolto fattivamente anche l'amministrazione comunale e il sindaco Andrea Pasin. Il primo cittadino è uscito insieme al vicesindaco Luciano Brazzale e alla protezione civile. La zona è stata perlustrata completamente, compresa quella del Monte di Calvene passando per il territorio di Caltrano. "Siamo rientrati alle 4 di notte – ha spiegato Pasin -. Ma non sono state trovate tracce del docente".

Pettenon insegnava fisica all'Istituto Tecnico Chilesotti di Thiene. Per le ricerche è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco in supporto alle forze dell'ordine impegnate nelle operazioni via terra.

Prima di sparire, l'uomo avrebbe detto ai genitori di essere diretto a casa di una signora anziana che conosceva, ma la donna ha riferito alle forze dell'ordine di non averlo visto quel giorno.

Pettenon era molto stimato presso il suo istituto ed era amato dai suoi studenti, con i quali lavorava ogni giorno da 5 anni. Sono per ora sconosciute le cause del decesso. secondo quanto emerso dalle prime indagini sul posto, l'uomo avrebbe lasciato l'auto per fare una passeggiata a piedi.