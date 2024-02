Esce di casa e scompare nel nulla: da quattro giorni non si hanno notizie della 33enne Lisa Zadra Da giovedì 1 febbraio non si hanno più notizie di Lisa Zadra, 33 anni. La donna, residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, è uscita di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Non sarebbe la prima volta che si allontana, ma non lo avrebbe mai fatto per così tanto tempo. La Prefettura ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

La 33enne Lisa Zadra

Lisa Zadra, 33 anni, è uscita di casa nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio e da quel giorno non si hanno più sue notizie. La donna è scomparsa nel nulla, facendo perdere le proprie tracce. Il suo cellulare risulterebbe spento dal momento in cui si è allontanata.

I familiari della 33enne, residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, nella zona di Contea, hanno sporto denuncia ai carabinieri, come riferisce la prefettura di Treviso in un comunicato diffuso oggi, lunedì 5 febbraio, e stanno vivendo ore di apprensione. Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano La Tribuna di Treviso, non sarebbe la prima volta che la giovane si allontana da casa, ma questa volta la sua assenza si è prolungata più delle volte precedenti.

Così la Prefettura ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse che coinvolge carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. L’impressione dei genitori è che la giovane possa essere ancora in zona. Le forze dell'ordine hanno comunque fatto alcune verifiche alla stazione per capire se la 33enne possa essere stata vista o meno salire su un treno o un pullman, ma su questo fronte non sarebbe emersa alcuna traccia utile.

Secondo l'identikit diffuso dai parenti e riportato dai quotidiani locali, la donna è alta circa 1 metro e 55, di corporatura piccola e carnagione chiara. Lisa ha capelli lisci, lunghi e castani e occhi verdi. Al momento della sparizione indossava pantaloni della tuta di colore verde chiaro, felpa rosa e bianca, giaccone nero e scarpe da ginnastica chiare. Come viene raccomandato dalle autorità in questi casi e come si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, chiunque avvisti la 33enne Lisa Zadra e possa riferire sue notizie o informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso, è pregato di contattare il numero unico di emergenza 112.