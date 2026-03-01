Esce di casa e scompare, il corpo di Giuseppe Caddia trovato in un canale dopo giorni di ricerche

Le ricerche di Giuseppe Caddia, l’83enne scomparso da San Gavino Monreale il 24 febbraio, si sono concluse nel peggiore dei modi. L’uomo è stato trovato morto in un canale. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.

Foto Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna.

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di Giuseppe Caddia, il pensionato sardo scomparso a San Gavino Monreale lo scorso 24 febbraio: l'83enne è stato trovato morto.

Il cadavere è stato rinvenuto dai Carabinieri nella tarda mattinata di oggi, domenica 1 marzo, in un canale, in località "Cora Molas", dopo aver ricevuto la segnalazione di un passante.

Come è stato ricostruito dai quotidiani locali, l'allarme era scattato poco meno di una settimana fa, quando una nipote dell'anziano si era presentata nella Stazione dei Carabinieri per denunciarne l'allontanamento volontario.

Giuseppe Caddia, 83 anni.

Secondo quanto ricostruito, l'anziano, che viveva in una zona rurale del territorio, si sarebbe allontanato a piedi dalla propria abitazione già da alcuni giorni, senza portare con sé documenti di identità o il telefono cellulare.

Dopo la denuncia era stato immediatamente attivato il "Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse", coordinato dalla Prefettura di Cagliari.

In quel momento sono iniziati giorni di incessanti perlustrazioni che hanno visto impegnati i Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale e diverse squadre di soccorso.

Le attività di ricerca si sono protratte per oltre una settimana concentrandosi nelle aree campestri e lungo i corsi d'acqua della zona, fino a questa mattina quando la segnalazione di un cittadino ha portato a scoprire il corpo nell'alveo del canale.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti i Bigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e il medico legale di turno. Quest'ultimo, a seguito di un accurato esame, ha escluso la presenza di segni di violenza sul corpo, constatando come il decesso sia stato da ricondursi a cause naturali.

L'Autorità giudiziaria, informata dell'accaduto dai Carabinieri, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. L'Unione Sarda ricorda che il pensionato in passato aveva lavorato in Piemonte, ma anche in America Latina e nei Paesi Arabi. Ogni giorno andava in bicicletta nel centro del paese dove incontrava gli amici in piazza o seduto nei tavoli dei bar del centro storico.

L’Amministrazione Comunale di San Gavino Monreale ha rilasciato un comunicato per esprimere il cordoglio che ha colpito un’intera comunità, rimasta col fiato sospeso fino alla notizia più atroce.

“La notizia della scomparsa del signor Giuseppe Caddia – si legge – colpisce e rattrista l’intera comunità, che in queste ore si stringe con affetto attorno alla famiglia e ai suoi cari, condividendo un momento di grande sofferenza. L’Amministrazione desidera esprimere le più sincere condoglianze e manifestare la propria vicinanza a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.