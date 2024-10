video suggerito

Esce di casa e non fa più rientro: donna scomparsa a Pontedera. Apprensione dopo il caso di Flavia Mello La signora di 59 anni, casalinga di origini albanesi, abita in zona stadio. Ricerche in corso anche con l'aiuto dell'elicottero dei vigili del fuoco e le unità cinofile. Tutta Pontedera è preoccupata anche e soprattutto o dopo il caso di Flavia Mello, la 55enne di origini brasiliane, la cui scomparsa ha avuto un tragico epilogo.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

A Pontedera cresce nuovamente la preoccupazione: un nuovo caso di scomparsa tiene con il fiato sospeso l'intera comunità dopo la vicenda di Flavia Mello Agonigi. Si tratta di una 59enne di origini albanesi, casalinga, che è uscita di casa nella mattinata di sabato, 26 ottobre, e non ha fatto ritorno.

Pare non abbia portato con sé il telefono cellulare. A distanza di qualche ora, non essendo rincasata (abita nella zona dello stadio di Pontedera), i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri. La Prefettura di Pisa ha attivato il piano per la ricerca persone scomparse.

Il piano è scattato dopo poche ore, nel pomeriggio di sabato. Nelle ricerche sono stati impiegati in sinergia vigili del fuoco di Pisa, affiancati da esperti di topografia applicata al soccorso (Tas), sommozzatori del comando di Livorno, carabinieri e anche una squadra regionale cinofila dell’Anc.

Per cercare di individuare la persona scomparsa è intervenuto anche l'elicottero Drago proveniente dal reparto volo dei Vigili del fuoco di Cecina. Fino a stamattina, lunedì 28 ottobre, il velivolo ha sorvolato il tratto del fiume Arno dalla foce a Pontedera.

Sul posto ieri anche l'assessore alla Protezione civile di Pontedera Mattia Belli.

Come detto, la comunità locale è in forte apprensione, soprattutto dopo il caso di Flavia Mello, la 55enne di origini brasiliane, la cui scomparsa ha avuto un tragico epilogo. La donna era stata avvistata per l'ultima volta nel comune pisano due settimane fa, e le ricerche, che hanno coinvolto diversi tra soccorritori e volontari, si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo senza vita.