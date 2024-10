video suggerito

Flavia Mello Agonigi trovata morta dopo la scomparsa a Pontedera: arrestato un uomo per omicidio Dopo giorni di ricerche e appelli, Flavia Mello Agonigi, la 54enne scomparsa a Pontedera, è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre. A quanto si apprende, la Polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, presunto responsabile dell’omicidio. Sembra inoltre che abbia confessato il delitto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Flavia Mello Agonigi

Dopo giorni di ricerche e appelli, Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa l'11 ottobre a Pontedera, in provincia di Pisa, è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre. Il corpo della 54enne è stato rinvenuto in un'abitazione non distante da Casciana Terme, in Valdera.

Secondo quanto è stato riportato dai quotidiani locali, la Polizia di Stato avrebbe anche arrestato un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Come si legge su Il Tirreno, la persona fermata, un 34enne, avrebbe confessato il delitto in questura. Sul luogo del ritrovamento, oltre agli inquirenti, si è recato anche il magistrato che coordina l'inchiesta.

Il ritrovamento dell'auto e del corpo della 54enne

La polizia avrebbe prima ritrovato l'auto della vittima all'interno di una cantina, una Opel Mokka Elegance di color argento targata GK436CY, e a poca distanza il cadavere, nascosto in una cisterna.

Gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto autore del delitto, che, da quanto emerso, conosceva da tempo Agonigi, esaminando gli ultimi contatti telefonici della donna. L’ultimo avvistamento della 54enne era avvenuto a 13 chilometri dal luogo del ritrovamento del cadavere.

Le ricerche dopo la scomparsa

Agonigi era stata scomparsa dopo essere uscita dalla discoteca Don Carlos a Chiesina Uzzanese, vicino Pistoia, l'11 ottobre scorso. La donna, di origini brasiliane, aveva trascorso la serata insieme ad alcune amiche ma non aveva fatto ritorno a casa.

A lanciare l'allarme era stato il marito, Emiliano. La Prefettura aveva subito attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, usando anche un elicottero e le squadre di terra per ritrovare la 54enne. La Procura aveva quindi aperto un fascicolo nei confronti di ignoti per omicidio.

Gli investigatori avevano ascoltato il marito, le amiche della donna e anche i parenti in Brasile, con i quali però non aveva avuto contatti. Nessuno aveva idea di cosa potesse essere accaduto e il marito aveva escluso fin dal principio un eventuale allontanamento volontario.