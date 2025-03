Non solo Corona, fake news e complotti sulla vita e la morte del Papa: il nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il nuovo Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. In questa puntata parliamo della disinformazione che si è diffusa a macchia d’olio dopo il ricovero del Papa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

È lunedì ed è appena uscito un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it: dal lunedì al venerdì alle 18.00, con la nostra giornalista, Annalisa Girardi, vi racconteremo la notizia più importante del giorno, quella assolutamente da sapere per restare aggiornati su cosa sta succedendo in Italia e nel mondo.

In questo episodio parliamo di tutte le fake news e la disinformazione circolate soprattutto sui social in questi quasi quaranta giorni di ricovero del Papa. Un esempio su tutti: Fabrizio Corona alcune settimane fa aveva detto che Bergoglio fosse in realtà morto da mesi. E ieri, invece di scusarsi, ha pubblicato delle storie in cui alludeva al fatto che quello apparso dal balcone del Gemelli non fosse davvero lui. Ma non è stato solo Corona ad alimentare vere e proprie teorie cospirazioniste sulla vita e la morte del Papa in queste settimane. Alcuni tiktoker hanno addirittura provato a introdursi nel policlinico, per dimostrare le loro teorie.

Da parte sua, il Vaticano ha deciso di comunicare in modo incredibilmente dettagliato la malattia e il ricovero del Pontefice, forse proprio per sgomberare il campo da ogni dubbio, vista la valanga di disinformazione che è stata diffusa online. Oltre al bollettino quotidiano – poi pubblicato con meno frequenza, quando le condizioni si sono stabilizzate, ma che non ha mancato di comunicare anche le due crisi respiratorie del Papa – è stato pubblicato anche un messaggio audio e una foto. Ma, a quanto pare, non è bastato.

