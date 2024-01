Esce di casa a Modugno e scompare: appello per cercare Giulia Maffei, insegnante di 57 anni Giulia Maffei, 57 anni, è una insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola. Risulta scomparsa da Modugno (Bari). L’appello del sindaco: “Chiunque abbia informazioni o pensi di averla vista può contattare le forze dell’ordine”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

“Siamo tutti alla ricerca di Giulia Maffei, allontanatasi da casa ieri intorno alle 12. La nostra concittadina ha 57 anni, alta 1.64, insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola”: inizia così il messaggio postato su Facebook dal sindaco di Modugno (Bari) Nicola Bonasia, che ha usato i suoi canali social per rilanciare l’appello alle ricerche di una donna del posto di cui non si hanno più notizie.

La signora Giulia Maffei risulta scomparsa da mercoledì 3 gennaio 2024: quando è stata vista l’ultima volta – come spiega anche lo stesso sindaco su Facebook – indossava un piumino chiaro, un copricapo e uno zaino scuro. Con sé non avrebbe i documenti.

"La Polizia Locale è al lavoro incessantemente, in supporto ai Carabinieri e alla Protezione Civile che con l’ausilio delle unità cinofile stanno compiendo ogni sforzo per trovare la signora Giulia. Chiunque abbia informazioni o pensi di averla vista può contattare le forze dell’ordine", l’appello del primo cittadino di Modugno.

Secondo le informazioni raccolte in queste ore, la signora Giulia sarebbe stata vista l’ultima volta al supermercato Despar di via Roma, nella stessa cittadina della provincia di Bari.

L’insegnante, separata da qualche tempo, avrebbe lasciato la sua abitazione, in via Fiume, nei pressi dell’Istituto di Istruzione Superiore secondaria "Tommaso Fiore", intorno a mezzogiorno di mercoledì. A dare l’allarme e denunciare la scomparsa ai carabinieri è stato il figlio, che non riuscendo a mettersi in contatto con la mamma e non riuscendo a trovarla si è rivolto alle forze dell’ordine.

A casa la donna ha lasciato i documenti, si ipotizza che possa aver portato con sé una piccola somma di denaro in contanti. Gli investigatori hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza delle attività commerciali che si trovano nella zona.