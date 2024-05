video suggerito

Esce dalla casa famiglia e scompare, si cerca Silvia Barbetta: indagini sul rapporto con l’ex compagno È scomparsa a Salice Salentino la 30enne Silvia Barbetta. La giovane viveva da qualche mese in una casa famiglia e si sarebbe allontanata volontariamente da lì. Si indaga sul rapporto burrascoso con l’ex compagno. Dopo la fine della relazione, infatti, Barbetta si era trasferita nella casa famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Silvia Barbetta scomparsa a Salice Salentino

Silvia Barbetta, donna di circa 30 anni residente a Salice Salentino, è scomparsa nella giornata di ieri giovedì 16 maggio. Secondo le forze dell'ordine, Barbetta si sarebbe allontanata volontariamente e le ricerche non si stanno quindi svolgendo con mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. Si continua a indagare, però, perché pare che la 30enne sia stata avvistata in un'auto non sua con un uomo.

La denuncia di scomparsa è stata presentata ieri ai carabinieri dal padre della ragazza e in tarda serata la prefettura ha coordinato un tavolo tecnico per stilare un piano per le ricerche. Tra i punti previsti anche la diffusione di immagini della giovane, quella di altrettante informazioni anche sulle ultime ore prima dell'allontanamento e la raccolta di testimonianze da parte di amici e familiari della 30enne.

Barbetta, che ha capelli rossi e occhi castani, si sarebbe allontanata a piedi e non avrebbe con sé documenti o cellulare. Secondo chi indaga, la 30enne potrebbe aver lasciato in casa lo smartphone appositamente per non essere rintracciata tramite geolocalizzazione.

Stando alle prime informazioni, Barbetta si trovava da qualche mese in una casa famiglia della zona. La giovane si sarebbe allontanata proprio ieri, giovedì 16 maggio, a piedi, lasciando il cellulare nella sua stanza. Con sé la 30enne potrebbe avere denaro.

Secondo chi indaga, la giovane avrebbe incontrato un uomo per poi salire sulla sua macchina e far perdere le sue tracce, così come testimoniato da alcuni residenti di Salice Salentino che hanno riferito di averla vista per l'ultima volta nelle strade del centro del paese.

Preoccupano le sue condizioni psicofisiche, ritenute precarie. Ad aspettarla a casa ci sono i familiari, residenti in via Avetrana. Dopo l'allontanamento, hanno provato a cercarla da soli per le strade del comune ma poi il papà si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia in tarda serata. Per loro sono ore di apprensione e forte angoscia.

Al vaglio dei carabinieri anche il legame che la 30enne aveva con l'ex compagno, descritto come burrascoso. Le forze dell'ordine stanno approfondendo l'ipotesi che la scomparsa possa essere legata a un litigio con l'ex. Impegnato nelle ricerche in prima persona anche il sindaco del paese, Cosimo Leuzzi. Chiunque abbia informazioni su Silvia Barbetta può contattare le forze dell'ordine