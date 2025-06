video suggerito

Esami di terza media 2025 al via, come saranno le prove scritte e gli orali: modalità e voto Partono questa settimana e termineranno entro il 30 giugno gli esami di terza media: gli studenti ammessi dovranno sostenere tre prove scritte e l'orale davanti alla commissione prima di partire per le vacanze estive. Ecco come funziona e come si calcola il voto finale.

A cura di Ida Artiaco

Cominciano questa settimana gli esami di terza media 2025: gli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie di primo grado affronteranno una serie di prove fino al 30 giugno, tra cui tre scritte (di italiano, matematica e lingue), e una orale, poi potranno finalmente cominciare le vacanze estive e prepararsi per l'inizio del nuovo anno scolastico in prima superiore. Si ricordi che è ammesso all'esame chi soddisfa i seguenti requisiti: aver frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale, aver partecipato alle prove Invalsi 2025, aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento. Il voto finale è dato dalla media tra il voto dell'ammissione e la somma delle singole valutazioni delle prove e si può anche avere la lode.

Esami di terza media, il calendario con le date del 2025

Tutte le prove dell'esame di terza media, quindi le tre prove scritte e l'orale, dovranno essere sostenute tra la fine della scuola, agli sgoccioli in questa settimana in tutte le Regioni italiane – negli istituti seggio elettorale è stata anticipata per via dei referendum e dei ballottaggi delle elezioni amministrative dello scorso weekend, e il 30 giugno. A differenza degli esami di Maturità, le date dell'esame di terza media non vengono stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ma stabilite in autonomia dai singoli istituti entro il periodo indicato.

L'esame di italiano

Per quanto riguarda la prova di italiano, gli studenti devono scegliere una tra le tre tracce a disposizione: un testo narrativo o descrittivo, che lascia più libertà espressiva (Tipologia A); un testo argomentativo, che richiede uno sforzo di riflessione e ragionamento (Tipologia B); un ultimo pezzo di sintesi e comprensione del testo, che richiede attenzione e logica (Tipologia C). Il tempo a disposizione varia tra le 3 e le 4 ore a seconda di quanto deciso dalla scuola.

La prova di matematica

La seconda prova, di matematica, verterà sugli argomenti studiati dagli alunni durante l'anno scolastico, come geometria solida (cono, cilindro, ecc.); probabilità e statistica (calcolo della media, della frequenza, rappresentazione di dati in un grafico); equazioni di primo grado; scienze (ad esempio domande di genetica). Ha durata di 3 ore e si può usare la calcolatrice. Ogni traccia è composta da tre tipi di test: problemi matematici con una o più richieste, domande a risposta multipla e quesiti a risposta aperta.

Cosa prevede la prova di lingue

La prova di lingue comprende domande ed esercizi di inglese e dell'altra lingua straniera studiare durante l'ultimo anno. Le tracce sono diverse e vengono scelte dalla commissione: dalle lettere a un'amica o a un amico ai questionari di comprensione del testo o alle intesi di un documento o realizzazione di un dialogo. Il livello richiesto è l'A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l'inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria.

Gli esami orali

Gli esami di terza media si chiudono con gli orali: gli studenti devono ripetere la loro tesina multidisciplinare e rispondere alle eventuali domande della commissione, che potrebbero riguardare anche gli argomenti e le attività di Cittadinanza e Costituzione.

Come si calcola il voto finale all'esame di terza media

Il voto dell'esame di terza media è espresso in decimi ed è dato dalla media tra il voto dell'ammissione e la somma delle singole valutazioni delle prove. Il voto di ammissione viene deciso dal corpo docenti che tiene conto del percorso scolastico, delle singole valutazioni delle prove scritte e dell'orale. Gli studenti più meritevoli possono anche ottenere la lode, che viene attribuita solo a chi ha preso dieci come voto complessivo all'esame, purché vi sia accordo tra i professori che compongono la commissione d'esame.