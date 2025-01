video suggerito

"Erano amici inseparabili", Idris e Rida sono le vittime dell'incidente di Vignola: avevano 18 e 24 anni Le vittime sono due ragazzi di 18 e 24 anni, Idris Kreshpaj e Rida Sidrine. Il sinistro è avvenuto domenica sera a Vignola, in provincia di Modena. Altri tre giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave.

A cura di Biagio Chiariello

I due giovani deceduti ieri notte nel tragico incidente stradale a Vignola abitavano entrambi a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Un terzo amico, che viaggiava con loro sulla stessa auto, è rimasto gravemente ferito.

Idris Kreshpaj, appena 18 anni, era nato a Pavullo e viveva con la sua famiglia a Marano. Nello stesso edificio risiedeva anche Rida Sidrine, 24 anni, di origini marocchine, ma residente nel comune collinare della provincia di Modena. I due ragazzi erano vicini di casa e amici di lunga data, come riportato dal Resto del Carlino.

L'incidente si è verificato intorno alle 21 sulla strada per Sassuolo, in un tratto rettilineo nei pressi dell'incrocio con via Beslan. Stando a una prima ricostruzione, la macchina che trasportava i cinque ragazzi, una Citroen C3, si sarebbe ribaltata più volte prima di colpire un muretto di recinzione di una casa. La dinamica è comunque ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli.

Il ragazzo più grave, un ventenne, è attualmente ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante gli sforzi dei medici per stabilizzare le sue condizioni, la prognosi rimane riservata. Anche gli altri due giovani (di 17 e 23 anni) che si trovavano nell'auto sono rimasti feriti, riportando fratture e contusioni. Dopo alcune ore trascorse al pronto soccorso dell'ospedale di Baggiovara, sono stati dimessi con una prognosi di 40 giorni ciascuno.

Il Comune di Marano sul Panaro esprime cordoglio per la tragedia: "Il nostro pensiero – scrive l'amministrazione comunale locale – va ai parenti, agli amici e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia che ha strappato giovani vite. In questo momento di grande sofferenza e dolore, siamo vicini alle famiglie e inviamo le più sentite condoglianze".