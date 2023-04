Entra in casa della ex e la accoltella davanti ai figli, 29enne arrestato: “Non ricorda quei momenti” Il tentato omicidio risale alla sera del 17 aprile, il 29enne Giuseppe La Rosa è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Belpasso (Catania). La vittima, un ragazza di 24 anni, ancora in ospedale in prognosi riservata.

A cura di Susanna Picone

I Carabinieri della Stazione di Belpasso (Catania) hanno tratto in arresto in flagranza Giuseppe La Rosa, un 29enne del posto accusato del tentato omicidio aggravato e di maltrattamenti in famiglia della ex compagna, una ragazza di 24 anni. Il tentato omicidio è avvenuto nella serata del 17 aprile scorso nell’abitazione della vittima a Belpasso, alla presenza dei figli minorenni di quest’ultima.

Secondo quanto ricostruito, al culmine di una discussione, per motivi ancora da accertare, l’uomo si è scagliato sulla donna con un coltello da cucina. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato la giovane donna riversa a terra nel soggiorno, con diverse ferite da taglio all’addome e agli arti inferiori. Il coltello utilizzato era stato abbandonato sul posto dall’aggressore ed è stato recuperato dai militari.

La giovane ferita è stata subito trasportata presso l’ospedale Policlinico di Catania, dove è attualmente ricoverata nel reparto di chirurgia, ancora in prognosi riservata, ma cosciente e fortunatamente in miglioramento.

Subito dopo il tentato omicidio i Carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore del gesto, che sin da subito, anche grazie alle testimonianze di familiari presenti durante l’aggressione e dei vicini di casa, è stato identificato nell’ex compagno della ragazza. Giovane che, evidentemente sentitosi braccato dalle pattuglie dei Carabinieri, si è poco dopo consegnato.

Le successive attività d’indagine hanno permesso di accertare come l’arrestato era entrato all’insaputa della ex compagna nella casa nonostante ne fosse stato allontanato un paio di giorni prima: la nonna della ex gli aveva detto di allontanarsi e lo aveva minacciato di aver chiamato i Carabinieri nella speranza lasciasse in pace la nipote, ma a quel punto lui si sarebbe procurato un coltello dalla cucina e avrebbe aggredito la ragazza prima di scappare.

L’arresto è stato convalidato nel pomeriggio di ieri dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere nella casa di reclusione di Catania. Durante l’udienza, La Rosa ha ammesso gli addebiti, ma ha dichiarato di non ricordare i momenti dell’accoltellamento.