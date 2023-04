Accoltellata in casa, paura per una 24enne: ricoverata in Rianimazione a Catania, fermato un giovane L’aggressione della 24enne in un’abitazione di Belpasso. La giovane sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza. A colpire la ventiquattrenne sarebbe stato un giovane suo convivente, fermato ora dai carabinieri.

A cura di Antonio Palma

Drammatico episodio nelle scorse ore in un’abitazione del Catanese, a Belpasso, dove una ragazza di soli 24 anni è stata accoltellata e ferita gravemente tanto da dover essere trasportata con massima urgenza in ospedale dove è stata operata immediatamente e ricoverata nel Reparto di Rianimazione del Policlinico di Catania.

Il brutale fatto di sangue si è consumato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile quando sul posto, un’abitazione di Belpasso, nella città metropolitana di Catania, la ragazza sarebbe stata colpita da diversi fendenti all'addome. La giovane sarebbe giunta insanguinata al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania intorno all’una di notte con tre ferite di arma da taglio. I sanitari hanno immediatamente allertato i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Stabilizzata, la giovane è stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza per le lesioni causate dai fendenti e poi ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Sull’accaduto indagano ora i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Paternò, coordinati dalla Procura della Repubblica etnea che per ora però mantengono il massimo riserbo sui fatti.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l'aggressione sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite scoppiata nell'abitazione della vittima. L'ipotesi privilegiata è che il ferimento si maturato nell'ambito della sfera personale della vittima. In particolare pare che a colpire la ventiquattrenne sia stato un uomo che lei conosceva bene.

Il presunto aggressore è già stato individuato dai militari dell’Arma e fermato per tentato omicidio. Si tratterebbe di un 28enne ex convivente della donna che è stato posto in stato di fermo. Gli accertamenti investigativi però proseguono per accertare modalità e movente dell'aggressione, in attesa di convalida del fermo da parte del gip dopo la richiesta della Procura.