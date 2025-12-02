Entra due volte in pronto soccorso, 39enne muore nella notte ad Arezzo: lascia 3 figli

Una donna di 39 anni, mamma di 3 figli, è morta dopo due accessi in pronto soccorso ad Arezzo. La 39enne era stata dimessa una prima volta il 22 novembre e dopo il secondo ingresso, avvenuto il 25 novembre, è deceduta.

foto di repertorio

Una donna di 39 anni è deceduta dopo due accessi al pronto soccorso di Arezzo il 22 e il 25 novembre scorsi. La donna, mamma di 3 figli, si era presentata in ospedale ad Arezzo la mattina del 22 novembre ed era stata dimessa nel pomeriggio. Nel mattino del 25 novembre, poi, la donna si è ripresentata in Pronto Soccorso ed è poi morta durante la notte.

Al momento non si conoscono i dettagli relativi all'ingresso in ospedale, ma l'Asl Toscana sud est ha disposto una verifica interna sul percorso clinico. Secondo l'azienda sanitaria, la valutazione condotta con specialisti, non ha evidenziato problemi particolari nel percorso diagnostico – terapeutico adottato. L'azienda sanitaria ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari.

Non è chiaro se sulla vicenda sarà aperta nelle prossime ore un'inchiesta. Per il momento, i fatti sono stati analizzati tramite accertamenti interni, ma è probabile che il caso passi nelle mani delle autorità per chiarire la dinamiche del decesso e se vi siano eventuali responsabilità di terzi. L'ipotesi è che le dimissioni dal Pronto Soccorso possano essere state fatali per la donna, che il 22 pomeriggio è uscita dal nosocomio aretino e che ha poi fatto ritorno in Pronto Soccorso nella mattinata del 25 novembre per poi morire poco dopo.

Le condizioni di salute della paziente, sempre stando a quanto rivelato dall'Asl, sono peggiorate rapidamente, portando poi al decesso. Quanto attestato dall'azienda sanitaria durante i controlli potrebbe presto passare al vaglio delle autorità, ma nel frattempo coloro che conoscevano la 39enne e i suoi concittadini stanno lavorando per non far mancare niente ai suoi tre figlioletti, rimasti soli. La donna viveva a Tegoleto, frazione di Civitella in Valdichiana (Arezzo). L'intera comunità si è stretta attorno ai figli della paziente, rimasti senza la madre.