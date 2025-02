Entra di nascosto a casa di una donna e la violenta: lei chiama il 112 e lo fa arrestare

video suggerito

Una donna ha chiamato il 112 dicendo di essere stata violentata da un uomo in casa propria: dopo il suo racconto i poliziotti trovano il responsabile e lo arrestano.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per una donna di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Una donna ha chiamato il 112 raccontando di essere stata violentata mentre si trovava in casa : "Aiuto, sono stata violentata", ha gridato al telefono in preda al panico. Sul posto in poco tempo sono arrivati gli agenti delle polizia che l'hanno soccorsa. La donna è stata trovata con tanti lividi sul corpo e sotto shock. I sanitari del 118 l'hanno portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Subito i poliziotti hanno fatto scattare le indagini per risalire al responsabile dell'aggressione. Stando al racconto della vittima, l'uomo si sarebbe introdotto di nascosto in casa della donna e avrebbe abusato di lei. Un testimone inoltre ha raccontato di aver visto a un certo punto un uomo uscire dall'abitazione in tutta fretta e scappare via. In poco tempo così la polizia è riuscita a risalire all'autore della violenza: si tratterebbe di un 29enne di origini ghanesi già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e droga. Il 29enne si trova adesso in carcere dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso.