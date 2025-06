video suggerito

Empoli, uccide la moglie in casa poi tenta il suicidio Tragedia a Empoli: un'anziana di 82 anni è stata trovata morta in casa, accanto il marito 83enne gravemente ferito dopo un tentato suicidio. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Indagini in corso, disposta l'autopsia.

A cura di Davide Falcioni

Un nuovo femminicidio è stato commesso questa mattina a Empoli, nel fiorentino. In un’abitazione di via Bruno Buozzi è stata trovata morta una donna di 82 anni mentre il marito, 83enne, è stato soccorso in gravi condizioni dopo che aveva tentato di togliersi la vita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10 e 30 da un familiare, preoccupato per l’impossibilità di mettersi in contatto con la coppia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Empoli, che hanno fatto la macabra scoperta: la donna era ormai deceduta, mentre il marito presentava evidenti ferite compatibili con un tentativo di suicidio. L’anziano è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato ma non in pericolo di vita.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella dell’omicidio seguito da un tentativo di suicidio. Le indagini sono affidate alla polizia, con il supporto della scientifica, che ha effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione. Tra le ipotesi al vaglio, quella che la donna possa essere stata strangolata. Tuttavia, sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno della Procura di Firenze, a chiarire con precisione le cause del decesso. Grande sgomento tra i vicini di casa, che descrivono la coppia come tranquilla e riservata.