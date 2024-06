Emirates offre 5mila posti da assistenti di volo a 2.500 euro al mese, anche principianti ma no tatuaggi

video suggerito

La compagnia aerea Emirates si prepara ad assumere 5mila nuovi assistenti di volo con una massiccia campagna di reclutamento del personale in vista dell'imminente arrivo della sua nuova flotta dei nuovi Airbus A350. Si tratta di una campagna di reclutamento del personale di cabina a livello globale rivolta soprattutto ai giovani visto che per candidarsi non c’è bisogno di avere grandi esperienze nel campo ma si può essere anche principianti nel settore dell'ospitalità o del servizio alla clientela.

Le caratteristiche per presentare domanda di assunzione

La compagnia aerea invita laureati, diplomati e giovani professionisti di tutto il mondo a presentare domanda di assunzione per aumentare di ben il 25% il personale che fa parte degli equipaggi di cabina. Per candidarsi ci sono alcune caratteristiche fisiche fondamentali come l’altezza di almeno 160 cm e non superiore ai 212 cm e avere almeno 21 anni di età. Imprescindibili anche l’ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato, (conoscenza di altre lingue è titolo preferenziale), un’istruzione di scuola superiore e almeno 1 anno di esperienza nel settore dell'ospitalità. Altro elemento sottolineato dall’azienda è il non avere tatuaggi visibili mentre si indossa l'uniforme.

Lo stipendio e le ferie

Come ha spiegato la vice president of cabin crew, Samantha James, al Corriere della Sera, lo stipendio è di 2500 euro netti al mese più benefit come biglietti fortemente scontati per famiglia e amici, assicurazione medica completa e il trasporto da e per il lavoro, oltre ad alloggi condivisi con i colleghi. Il contratto prevede inoltre 30 giorni di ferie all'anno. La ricerca “è aperta sia ai principianti, sia ai candidati esperti” ha spiegato la manager, ricordando che prima di entrare in cabina sono previste per i nuovi assunti sette settimane e mezzo di formazione.

Il reclutamento in Italia

Le assunzioni avvengono in tutto il mondo con giornate di Open Day in cui è possibile candidarsi. I prossimi appuntamenti in Italia sono previsti per il 24 giugno a Milano e per il 26 giugno a Bari con avvio alle 9. Non è necessario presentare nessuna domanda prima di partecipare agli eventi ma bisogna presentarsi con vestiti consoni e una copia dei documenti a portata di mano in caso di richiesta per successivi colloqui.