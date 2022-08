Elvio e Irma muoiono a pochissime ore di distanza l’uno dall’altra. Erano sposati da 67 anni Una storia struggente arriva da Alano di Piave, in provincia di Belluno. Il 14 febbraio gli operatori della casa di riposo avevano deciso di festeggiare San Valentino portando come esempio proprio l’amore tra Irma ed Elvio.

A cura di Biagio Chiariello

Triste e commovente la storia che arriva da Alano di Piave, in provincia di Belluno, dove Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altra dove aver trascorso 67 anni l'uno accanto all'altra.

Come riporta Il Gazzettino, la prima ad andarsene, domenica mattina, è stata Irma, 94 anni: il cuore di Elvio, 95 anni non ha saputo reggere e, a distanza di poche ore domenica sera si è fermato per raggiungerla. La donna era in una casa di riposo e il marito tutti i giorni prendeva la sua macchina per recarsi lì e per tenere dunque compagnia alla coniuge.

Il loro grande amore è testimoniato dalle foto sul profilo social della casa di Riposo Sant'Antonio Abate e che raccontano della festa celebrata a San Valentino per i 67 anni di matrimonio di Elvio e Irma – il cui anniversario cadeva l’8 gennaio.

Leggi anche Uccide sua moglie poche ore dopo le nozze e nasconde il corpo in un bosco: condannato a 21 anni

"Il loro amore è sempre lo stesso, quello di 67 anni fa E l'abbiamo celebrato con una merenda speciale che ci ha fatto ‘battere il cuore'", si legge nel post.

Il 95enne era conosciuto nel paese di Belluno essendo stato un pittore dalle doti straordinarie ed aveva una grande dedizione nei confronti della sua terra di origine, tant'è che numerose sono le mostre che ha organizzato ad Alano, una anche recentemente presso la struttura residenziale.

I funerali della coppia avranno luogo giovedì 25 agosto all’interno della chiesa di Alano di Piave, a partire dalle ore 10. Ovviamente saranno svolti insieme. Quando il sacerdote avrà concluso la messa in memoria di Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto, le rispettive bare saranno trasportate al cimitero per la sepoltura.