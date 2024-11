video suggerito

Eduscopio 2024, la classifica delle migliori scuole d’Italia: quali sono licei e istituti tecnici premiati La Fondazione Agnelli ha pubblicato l’edizione 2024 Eduscopio, strumento online per aiutare gli studenti nella scelta del percorso scolastico dopo la terza media che stila una classifica dei migliori istituti superiori. Tra questi figurano licei scientifici come l’Alessandro Volta di Milano e l’Augusto Righi di Roma e classici tipo il Salvatore Quasimodo di Magenta e il Giorgio Spezia di Domodossola. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

Fuori l'edizione 2024 di Eduscopio

Fuori la nuova edizione 2024 di Eduscopio della Fondazione Agnelli, strumento online che si propone di aiutare gli studenti nella scelta del percorso scolastico dopo la terza media. Come? Stilando una classifica per individuare gli istituti che preparano meglio agli studi universitari o danno maggior accesso all'occupazione post maturità.

Tra i migliori a livello nazionale ci sono scientifici come l'Alessandro Volta di Milano, l'Augusto Righi di Roma, così come l'Enrico Fermi di Padova, il Niccolò Machiavelli di Firenze e il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli. Oppure classici come come il Salvatore Quasimodo di Magenta, il Giorgio Spezia di Domodossola, il Peano Pellico di Cuneo e il Marie Curie di Monza-Brianza.

Con una divisione città per città, l'indagine è online sul sito di Eduscopio. Quest'anno è stata svolta analizzando i dati di oltre 1,3 milioni di diplomati italiani negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie.

Come criteri di valutazione ci sono due compiti educativi. Il primo è la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari. Il secondo, invece, è la capacità degli istituti tecnici e degli istituti professionali di disporli a un ingresso nel mondo del lavoro. Di seguito i migliori licei tra le maggiori città italiane.

I migliori licei classici d'Italia secondo la classifica di Eduscopio 2024

Tra i licei classici, a Milano l'istituto paritario Sacro Cuore sale sul gradino del podio più alto, mettendo alle spalle il Giovanni Berchet e l'Alexis Carrel. Ma allargando lo sguardo alle province è il territorio della Monza-Brianza a spiccare con il Marie Curie in testa, seguito dall'Antonio Banfi e dal Don Carlo Gnocchi.

Nel Napoletano primo il Convitto Vittorio Emanuele II. Dietro ci sono il Pitagora di Pozzuoli e il Jacopo Sannazaro. A Roma si vedono stabili in cima l'Ennio Quirino Visconti, il Terenzio Mamiani e risale il Torquato Tasso.

A Torino, invece, il Vincenzo Gioberti scalza il Cavour. A Bari restano in pole position il Socrate e il Quinto Orazio Flacco, idem a Bologna per il Luigi Galvani e il Marco Minghetti. Per Firenze primeggia il liceo Galileo Galilei che si mette alle spalle il Michelangiolo. A Genova il Cristoforo Colombo e a Venezia il Marco Polo.

Quali sono i migliori licei scientifici del 2024

Per lo scientifico, la classifica di Milano vede davanti a tutti l'Alessandro Volta. Secondo il Leonardo Da Vinci, terzo il Sacro Cuore. Ma meglio di quest'ultimo, secondo Eduscopio, sono l'Iris Versari, il Paolo Frisi, il Don Carlo Gnocchi e l'Antonio Banfi di Monza-Brianza.

A Napoli si conferma ancora il Convitto Vittorio Emanuele II, dinanzi al Giuseppe Mercalli e all'Arturo Labriola. Bene anche l'Alfred Nobel di Torre del Greco. Mentre a Roma dietro l'Augusto Righi e il Camillo Cavour c'è l'Aristotele. Con un raggio più ampio di 30 chilometri, il Vito Volterra di Ciampino sarebbe secondo.

A Torino primo l'Altiero Spinelli, secondo l'Edoardo Agnelli. A Bari in testa c'è il Gaetano Salvemini, a Bologna il Niccolò Copernico, a Firenze il Niccolò Machiavelli. Infine, a Genova ancora saldo sulla vetta il Giovanni Domenico Cassini, mentre a Venezia c'è la sorpresa Ugo Morin.

I migliori licei linguistici secondo Eduscopio

Licei linguistici d'Italia. Nel Milanese capeggia la provincia: il podio è degli istituti Claudio Valleri di Parabiago, il Giordano Bruno di Melzo e poi il Civico Manzoni di Milano. A Roma primo l'Edoardo Amaldi, seguito dal James Joyce di Ariccia e il Lazzaro Spallanzani di Tivoli.

A Napoli il Fonseca è al primo posto. Ma ci sono tre scuole fuori che registrano risultati migliori: l'Alfred Nobel, l'Ernesto Pascal di Pompei e il Carlo Urbani di San Giorgio a Cremano. Nel Torinese primo l'Altiero Spinelli, a Genova il Grazia Deledda, a Bari il Giordano Bianchi Dottula, Firenze il Machiavelli, a Bologna l'Ettore Majorana e a Venezia il Majorana – Corner.

La classifica dei migliori licei di Scienze Umane del 2024

Riguardo i licei a indirizzo Scienze Umane, a Milano il Maria Consolatrice in testa. Buoni risultati anche dello Stefano Maria Legnani di Saronno (Varese) e il Claudio Cavalleri di Parabiago. Meglio degli istituti di Napoli città, c'è il Matilde Serao di Pomigliano d'Arco, seguito dal Don Lorenzo Milani.

A Roma Margherita di Savoia, James Joyce di Ariccia ed Eugenio Montale nelle prime tre posizioni. A Firenze resta in vetta il Giovanni Pascoli. A Venezia c'è il Luigi Stefanini, a Bologna l'Albert Bruce-Sabin, a Molfetta (Bari) bene il Vito Fornari. Prima del Domenico Berti di Torino città, compaiono il Federico Albert di Lanzo Torinese, il Charles Darwin di Rivoli e l'Antonio Gramsci di Ivrea.

I criteri di valutazione utilizzati

I criteri di valutazione nella classifica, che fanno leva sulla media dei voti, i crediti ottenuti, la percentuale di diplomati in regola e l'indice Fga (media dei voti e media dei crediti ottenuti insieme), prevedono due compiti educativi.

Uno è la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari. L'altro riguarda la capacità degli istituti tecnici e degli istituti professionali di disporli a un ingresso nel mondo del lavoro.