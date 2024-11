video suggerito

Migliori licei di Roma, la classifica Eduscopio 2024: si confermano Visconti e Righi La classifica dei migliori licei di Roma secondo l’indagine 2024 di Eduscopio. Come migliore liceo classico e scientifico di Roma si confermano l’Ennio Quirino Visconti e l’Augusto Righi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Due conferme ai vertici della classifica dei migliori licei di Roma: il Visconti è il miglior liceo classico della Capitale, il Righi il migliore scientifico. Esattamente come un anno fa. Questi i risultati dell'indagine 2024 condotta come ogni anno da Eduscopio. Completano il podio dei classici il Mamiani e il Tasso e quella degli scientifici il Vito Volterra di Ciampino e il Camillo Cavour. Guida la classifica dei migliori licei linguistici l'Edoardo Amaldi, mentre in testa alla classifica degli artistici c'è il privato Sant'Orsola.

Perché il Righi e il Visconti sono i migliori licei di Roma secondo Eduscopio 2024

Cosa ha fatto la differenza per Righi e Visconti secondo gli indicatori Eduscopio? Il Visconti ha ottenuto il punteggio più alto, fra tutti i licei classici nell'indice FGA, che mette insieme la media voto degli studenti e i crediti ottenuti. Per esempio, il secondo liceo in classifica, il Mamiani, ha un punteggio leggermente superiore sulla media voto, ma inferiore per quanto riguarda i crediti ottenuti.

Quanto al liceo Righi, ha ottenuto un punteggio di 88.35 nell'indice FGA e punteggi superiori a quelli di tutti gli altri istituti sia nella media voto che nei crediti ottenuti dagli studenti. Inoltre, i diplomati in regola sono il 73.9 per cento.

La classifica dei migliori licei classici di Roma secondo Eduscopio

La lista dei migliori licei classici di Roma secondo la classifica 2024 di Eduscopio:

Ennio Quirino Visconti Terenzio Mamiani Torquato Tasso Cornelio Tacito Francesco Vivona Vittorio Emanuele II Giulio Cesare Augusto Bertrand Russell Virgilio

Eduscopio 2024, i migliori licei scientifici a Roma

In testa alla classifica 2024 dei migliori licei scientifici della Capitale c'è, come detto, il liceo Augusto Righi. Di seguito i migliori dieci:

Augusto Righi Vito Volterra (Ciampino) Camillo Cavour Aristotele Giuseppe Peano San Giovanni Battista Vittorio Emanuele II Talete Amedeo Avogadro Stanislao Cannizzaro

Quali sono i migliori licei linguistici di Roma secondo Eduscopio nel 2024

Ecco i migliori licei linguistici della Capitale secondo Eduscopio:

Edoardo Amaldi Renzo Levi – Comunità Ebraica di Roma Cornelio Tacito Eugenio Montale Orazio Giuseppe Peano Marco Tullio Cicerone Bertrand Russell Immanuel Kant Lucio Lombardo Radice

Licei delle Scienze Umane a Roma, la classifica Eduscopio 2024

Ecco i migliori licei per le Scienze umane secondo l'indagine 2024 di Eduscopio:

Margherita di Savoia Eugenio Montale Anco Marzio Niccolò Machiiavelli Benedetto da Norcia Vittoria Colona Giordano Bruno Plauto Gelasio Caetani San Sisto

I migliori licei artistici di Roma nel 2024

Di seguito la classifica dei migliori dieci licei artistici di Roma e provincia secondo l'indagine 2024 di Eduscopio:

Sant'Orsola Pablo Picasso (Pomezia) Caravaggio Alessandro Caravillani Enzo Rossi IS via di Ripetta Giulio Argan Confalonieiri Paolo Mercuri (Ciampino) Roberto Rossellini

La classifica dei migliori licei della provincia di Roma nel 2024 secondo Eduscopio

Questi sono alcuni dei licei in provincia di Roma inseriti nelle classifiche di Eduscopio:

Vito Volterra -Ciampino (Scientifico)

San Benedetto – Pomezia (Sportivo)

Kennedy – Ciampino (Sportivo)

Marco Tullio Cicerone – Frascati (Linguistico)

Pablo Picasso – Pomezia (Artistico)