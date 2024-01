È morto Andrea Moretto: era il caporedattore di Telenuovo Padova. Aveva solo 51 anni Il mondo del giornalismo è in lutto. Andrea Moretto era un volto molto noto in Veneto, ma aveva collaborato anche la Gazzetta dello Sport, Stream Tv, Sky e Dazn. Colpito da un infarto a Natale, aveva solo 51 anni. Lascia la moglie Stefania e il figlio Dario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

È morto all'età di 51 anni Andrea Moretto, caporedattore del TgPadova di Telenuovo. Una notizia che ha lasciato sgomento tutto il mondo del giornalismo. Era stato colpito da un infarto durante la notte fra Natale e Santo Stefano e ricoverato in terapia intensiva dal 26 dicembre all’ospedale di Lecce. Ma le cure purtroppo non sono bastate a salvargli la vita. Lascia la moglie Stefania e il figlio Dario.

Andrea Moretto aveva iniziato la sua carriera di giornalista nella radio ed è arrivato alla tv nel 2000. Aveva collaborato anche per la Gazzetta dello Sport, Stream Tv, Sky e Dazn e per decenni aveva raccontato il Padova Calcio, di cui era grande tifoso. Nel tempo libero amava giocare a pallavolo.

Lo ricordano così i colleghi della redazione di Telenuovo:

Smarriti, noi colleghi della redazione di Padova perdiamo oggi un punto di riferimento non solo professionale. Andrea era una persona eccezionale capace di starci accanto tanto nei momenti di impegno lavorativo quanto nelle vicissitudini personali e familiari. Sempre in prima linea, da leader, nell’organizzazione della cronaca quotidiana, ci ha guidato nella professione tenendo come bussola la scrupolosa verifica della notizia. Andrea, però, con la sua contagiosa ironia, era anche il primo a sdrammatizzare i momenti di inevitabile alta tensione".

Grande commozione in tutto l’ambiente giornalistico. Ma non solo. Messaggi di cordoglio arrivano anche dagli ambienti politici. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani: "Notizia tremenda. Una persona buona e un grande professionista". Anche Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy ed ex sindaco di Cittadella e Padova, ha esaltato le doti di Moretto: "Lo ricordo come un ottimo professionista dotato di una particolare sensibilità e umanità".